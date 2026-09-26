高端用户的终极之车：华为余承东透露鸿蒙智行尊界 SUV 非常非常高端，价格上也非常有诚意

IT之家 9 月 26 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东已于 9 月 24 日现身合肥鸿蒙智行门店。博主 @我鸿 分享了余承东在现场的接受门店工作人员提问的视频。

门店工作人员向余承东询问尊界 SUV 有没有“小惊喜”。

余承东表示，这台新车“快了”，明年年初可能就要陆续上市，大概在 2、3 月份。他透露，尊界 SUV 非常非常高端，价格上也非常有诚意，会远超大家的期望，定价也会非常有竞争力。新车在外观、内饰、高级感、豪华配置、科技配置都是超乎想象的。

他直言，这台车也会是高端用户的终极之车，也是自己开的 SUV 里的终极之车。另外，新车还有望在今年年底首发亮相（正考虑在广州车展这一时间节点），与用户见面。

余承东还透露，这台新车设计早已定型，现在是最后的量产阶段。他还回应了新车测试车被拍一事，称网上的谍照不准确，实车会高端多了。

据IT之家了解，2026 年是尊界品牌产品大年，6 月底尊界推出了 200 万元级旗舰车型，旗舰 MPV 双车 V800 / V680 已于 8 月上市。随着后续 SUV 车型的落地，尊界将形成“轿车 + MPV + SUV”完整豪华矩阵，全面覆盖超豪华细分市场需求。

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