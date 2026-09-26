三星 Galaxy Tab S12+/S12 Ultra 平板宣传图曝光：5.3mm/5.1mm 厚度

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 Android Headline 昨日（9 月 25 日）发布博文，分享了一组宣传图，展示了三星 Galaxy Tab S12+ 和 Galaxy Tab S12 Ultra，这两款旗舰平板有望 10 月 7 日发布。

Galaxy Tab S12 Ultra

Galaxy Tab S12 Ultra 的屏幕边框较窄，机身背部设有突出的摄像头模组。图片还出现 S Pen 手写笔，表明该机支持该配件，不过消息称三星不会将其随设备附送。

规格消息称，Galaxy Tab S12 Ultra 将配备 14.6 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏，内置 11600mAh 电池，配备联发科天玑 9600 芯片（不过 winfuture 爆料称是天玑 9500 芯片）。机身厚度或为 5.1 毫米，重量或为 693 克，支持 45W 有线充电。

系统方面，该机传闻预装 Android 17，并搭载 One UI 9。IT之家附上相关图片如下：

Galaxy Tab S12+

外观方面，Galaxy Tab S12+ 延续三星高端平板的纤薄设计路线，机身厚度约为 5.3 毫米，正面配备约 12.6 英寸显示屏。

性能方面，消息称新机将采用联发科天玑 9600 处理器（不过 winfuture 爆料称是天玑 9500 芯片），最高主频可达 4.21GHz，搭配 12GB RAM 与 256GB / 512GB 存储版本。

影像方面，三星 Galaxy Tab S12+ 配备 1,300 万像素主摄、1,200 万像素前置摄像头，支持录制最高 4K 分辨率视频。

电池方面，三星 Galaxy Tab S12+ 预计内置 10,600mAh 电池，并支持 45W 快充。防水方面，该机将具备 IP68 防尘防水等级，提供灰色和银色两种选择。