宇树王兴兴回应为何造 390 万元起的载人变形机甲：大型机器人是行业不可阻挡的趋势

IT之家 9 月 26 日消息，今年 5 月，宇树科技发布 GD01 载人变形机甲，390 万元起。

9 月 23 日至 27 日，第五届全球数字贸易博览会在杭州举行。宇树 GD01 载人机甲现身数贸会主题馆，据科创板日报报道，现场工作人员表示，问价的人不少，还没有卖出去一台。

在数贸会数字贸易与人工智能对话论坛上，宇树科技创始人王兴兴以《从机械到灵智 —— 具身未来进化论》为题发表主旨演讲。在演讲中，王兴兴解释了为什么要研发这台载人机甲。

随着 AI 与机器人底层技术成熟，大型机器人与小型机器人的研发落地并不冲突。大型机器人是行业不可阻挡的趋势，就算宇树不做，未来几年也会有其他企业推出同类产品。

“我们把 GD01 定义成机器人里的越野车。”王兴兴在上述演讲中表示，它不是在城市室内使用，而是面向户外复杂地形、强通过性，用来在野外环境完成任务。

据IT之家此前报道，今年 7 月，王兴兴与自家载人机甲产品 GD01 共同登上《时代》杂志封面，GD01 近 2.7 米的身高几乎占据整个版面。

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