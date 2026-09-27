韩国首尔航空航班乘客行李冒烟，疑似充电宝引发火情

IT之家 9 月 27 日消息，据央视新闻报道，韩国首尔航空一架客机在首尔仁川国际机场即将起飞时突发险情：一名乘客的行李冒烟起火，疑似充电宝引发火情。

韩国方面消息称，这起火灾发生在 24 日 21 时左右，涉事客机为首尔航空 RS511 航班，当时准备从仁川国际机场起飞，目的地是越南岘港。

一名乘客放置在座椅下方的行李包起火冒烟，包内收纳袋装有一个充电宝。机组人员使用瓶装水等扑灭明火，随后现场交由到场的消防人员处置。

事发时，这架客机上共有 221 名乘客和 7 名机组人员。部分乘客在火情发生后出现呼吸道不适情况，但无人需要住院治疗。火情发生后，全体乘客下机。219 名乘客登上替补航班，两名乘客自愿放弃行程。

首尔航空表示，该事件发生后，航司计划进一步强化安全管控措施。

据IT之家此前报道，今年 2 月，韩国所有客运航空公司已全面禁止飞行途中使用充电宝。不过各家航司表示，旅客仍然可以随身携带充电宝乘机，但上机前必须使用绝缘胶带覆盖充电宝电源输入 / 输出接口，或将设备放入独立收纳袋，确保移动电源始终处于随手可取位置，不得存放于头顶的行李架内。

去年 1 月，韩国釜山金海国际机场发生了一起重大火灾事故，此后机上使用移动电源的问题引发了广泛关注。

▲ 示意图，仅供参考

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