小米 18 Pro 系列手机「传奇一瞬」功能详解，原片数据可在相册上传云端无损处理

IT之家 9 月 27 日消息，小米 18 Pro 系列手机已于 9 月 23 日晚正式发布，搭载第六代骁龙 8 至尊版系列移动平台，后置徕卡 2 亿大底主摄 + 2 亿大底长焦，首发「传奇一瞬」大模型影像，售价 5999 元起。

小米相机部的产品经理 @Bao_小李 在微博详细介绍了小米 18 Pro 系列手机的「传奇一瞬」功能。其基于数百万张相机作品训练的端到端影像大模型，号称成像质感媲美专业相机。

「传奇一瞬」还支持相机级景深虚化，通过大模型算法，还原真实光学层次感，以最接近光学法则的效果实现模糊虚化。同时，原片数据可在相册上传云端无损处理，海量真实数据训练，全场景自动优化。

IT之家注意到，小米在去年 12 月发布的小米 17 Ultra 徕卡版上，带来了专属「徕卡一瞬」模式，由小米与徕卡合作开发。该模式包含 LEICA M3 和 LEICA M9 两种模式：

徕卡 M9 画质，还原传奇 CCD 质感，色彩浓郁；

徕卡 M3 + MONOPAN 50 画质，黑白胶片质感；

经典 3:2 全画幅，源自徕卡第一代胶片比例。

此次发布的小米 18 Pro 系列新机首发徕卡双 2 亿像素影像系统，双尺寸同配全新「徕卡 2 亿像素大底潜望长焦」，搭载 1/1.56″大底传感器，拥有原生 75mm 黄金焦段，支持 3.2X 光学变焦、12.8X 无损变焦。镜头采用双镜群浮动对焦结构，支持 12cm 长焦微距。

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