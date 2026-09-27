卢伟冰：小米 18 Pro 会在今年内登陆国际市场，国外媒体和用户呼声很高

IT之家 9 月 27 日消息，小米 18 Pro 系列手机已于 9 月 23 日晚正式发布，搭载第六代骁龙 8 至尊版系列移动平台，后置徕卡 2 亿大底主摄 + 2 亿大底长焦，配备 AI 百变背屏，售价 5999 元起。

IT之家注意到，小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰昨晚发文，谈及了小米 18 Pro 系列手机在海外上市的事宜。他透露，系列新机会在今年内登陆国际市场。

卢伟冰表示，国外媒体和用户，对小米 18 Pro 系列呼声很高，期待早日上市。

值得一提的是，在 9 月 23 日的小米秋季新品发布会上，小米还发布了 18 Pro 系列透明特别版手机，9999 元起。卢伟冰在发布会后迅速发文透露，称大家对小米 18 Pro 系列透明版认可度很高，首批备货快速售罄。

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延伸阅读 值得一提的是，小米近几年的旗舰直板机型，一般只有数字标准版 / Ultra 机型会推出国际版。作为参考，2025 年的小米 17 Pro 系列并未登陆海外市场，仅推出了小米 17 和小米 17 Ultra 的国际版，因此小米 18 Pro 系列也将首次把妙享背屏带向全球市场。 在上市区域规划上，小米 18 Pro 系列国际版计划登陆欧洲经济区、土耳其、俄罗斯和日本等市场，暂不登陆印度市场。此外，海外发布会预计在 2026 年 10 月中下旬举行，欧洲市场将率先开售。 为符合海外电池安全与运输相关认证法规，国际版两款机型电池容量相比国行有所下调：小米 18 Pro 从 7000mAh 降至 6000mAh，小米 18 Pro Max 从 8500mAh 降至 7050mAh，充电规格保持 100W 有线 + 50W 无线不变。国际版还将预装原生谷歌 GMS 服务，系统与频段会根据当地情况调整，并非简单将国行机型直接售卖。价格方面，有渠道消息称欧洲市场预估起售价为小米 18 Pro 约 648 欧元、Pro Max 约 777 欧元（12+256GB）。 小米 18 Pro 系列首发的第六代骁龙 8 至尊版与第六代骁龙 8 超级至尊版处理器，均采用台积电 2nm GAA 工艺打造，搭载高通自研第三代 Oryon CPU 架构，是行业首款 CPU 主频突破 5GHz 的移动平台。 妙享背屏支持动态通知、AI 百变背屏等功能，可生成萌宠、爱豆等个性化内容，也可通过拍照生成专属壁纸并与手机壳搭配，首批上线 100+ 应用卡片，涵盖快捷工具、信息通知、解压小游戏等多种场景。据卢伟冰此前透露，自 2025 年推出妙享背屏以来，用户每天在背屏上使用各类应用卡片的次数超过 400 万次，背屏壁纸单日添加量也超过 350 万次。

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