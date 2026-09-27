四卡双待：荣耀 Magic9 系列手机将支持双实体卡 + 双 eSIM

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IT之家 9 月 27 日消息，荣耀官方今天宣布，荣耀 Magic9 系列手机将支持「双实体卡 + 双 eSIM」融合架构，支持四卡随心切换、双号随时在线，等于说这台手机支持安装四张 SIM 卡，可以两张卡同时待机。
IT之家了解到，荣耀 Magic9 系列手机将在明天发布，其中 Magic9 Pro Max 搭载自研至臻黑钻屏，包含 5600 层氮化硅镀膜，反射率降低至 1.5%。
此外，博主 @数码闲聊站 已曝光荣耀 Magic9 Pro Max 手机规格信息，IT之家整理如下：
6.8"2868*1320p 1.5K+120Hz LTPO 大直屏，大 R 角极窄四等边
骁龙 8EE6 处理器（第六代骁龙 8 超级至尊版），8800mAh 大电池 +100W 有线充 +80W 无线充
55Mp F2.0 1:1 方形前摄，后置 200Mp 1/1.28" F1.57 超大底主摄 +50Mp F2.0 超广角 +200Mp 1/1.4" F2.6 大底潜望长焦
3D 人脸识别 +3D 超声波指纹，AI 键 + 拍照键，横向大矩阵 Deco，双 1216 扬声器，IP68/69/69K