四卡双待：荣耀 Magic9 系列手机将支持双实体卡 + 双 eSIM

IT之家 9 月 27 日消息，荣耀官方今天宣布，荣耀 Magic9 系列手机将支持「双实体卡 + 双 eSIM」融合架构，支持四卡随心切换、双号随时在线，等于说这台手机支持安装四张 SIM 卡，可以两张卡同时待机。

IT之家了解到，荣耀 Magic9 系列手机将在明天发布，其中 Magic9 Pro Max 搭载自研至臻黑钻屏，包含 5600 层氮化硅镀膜，反射率降低至 1.5%。

▲ IT之家开箱：荣耀 Magic9 Pro Max 手机图赏

此外，博主 @数码闲聊站 已曝光荣耀 Magic9 Pro Max 手机规格信息，IT之家整理如下：