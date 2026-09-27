英国最大桌游展 UKGE 出台新规：禁止 AI 生成游戏参展，仅少数情况例外

IT之家 9 月 27 日消息，本周，英国规模最大的桌面桌游展会 —— 英国桌游展（UK Games Expo）公布了一套针对展会上 AI 生成游戏作品的新规。前几年该展会因亲近 AI 相关内容引发舆论反弹之后，主办方如今选择调转方向：禁止 AI 生成的游戏参展，仅保留极少数例外情况。

新政策写明：“主办方拥有完全自主处置权限；如果参展商展出、陈列或者销售此类（AI 生成）作品，主办方有权要求参展商将相关展品撤下。倘若参展商拒绝执行撤场要求，主办方可以直接关停该参展商的展位，并禁止其今后再次参与本展会。”

据IT之家了解，英国桌游展（UKGE）创办于 2007 年，每年夏季在伯明翰举办，是桌面桌游领域最重要的行业盛会之一。据 Rascal 报道，继杰恩康桌游展（Gen Con）等其他国际大型展会之后，英国桌游展也将禁止在展区内陈列 AI 生成作品。这项新规出台的背后，是此前积累下来的不少争议。除了玩家抱怨不得不和粗制滥造的 AI 地摊作品同台参展之外，该展会在 2025 年还因为为 AI 生成桌游《克里斯塔利亚之门》（Gates of Krystalia）发布社交媒体赞助推广帖而饱受批评。如今展会工作人员有权直接清退展区内的 AI 展品，其他参展商家也不必再面对观众针对自家原创作品的种种质疑。

不过英国桌游展还是为 AI 的使用保留了一个例外：如果只是将 AI 用于“少量编辑、辅助制作或是无障碍适配工作”，则不在禁令范围之内。

尽管大型游戏厂商以及商业娱乐行业一直在大力推广 AI 技术，但这股风潮并没有席卷桌面桌游圈子。业内几家头部企业态度强硬，并不愿意冒险使用这项饱受非议的新技术，这点令人耳目一新。《战锤》（Warhammer）的出品方游戏工坊（Games Workshop）明令禁止员工在创作流程当中使用 AI（不过该公司依旧没能摆脱相关的使用 AI 的指控）。其他电子游戏行业的高管寄希望于借助 AI 削减人员规模、压低开发成本；而桌游玩家往往更钟情于充满温度的手工绘制哥布林插画、可以拿在手里把玩的地精实体手办，与手工创作之间有着更深的情感联结。