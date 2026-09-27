问界强调仍是鸿蒙智行成员：新 M8 月底预售，标配面向 L3 级自动驾驶架构设计、华为 ADS 5

IT之家 9 月 27 日消息，鸿蒙智行问界汽车今日宣布，问界新 M8 全系标配面向 L3 级自动驾驶的架构设计，搭载华为乾崑智驾 ADS 5、新一代全向立体融合感知系统。

问界汽车还强调，其仍然是鸿蒙智行成员之一。问界新 M8，由赛力斯与华为双方联合设计与开发。

根据规划，问界新 M8 将于 9 月 30 日开启预售。

新车座椅采用经典菱格纹，对中控台区域的一些细节进行了全新设计，虽然依然搭载一体式联屏，但对边框进行了重新设计，变得更加平直简洁，中控屏下方的空调出风口造型也有所变化。

问界新 M8 依然提供五座和六座两种座椅布局，六座车型第二排为双零重力座椅，腿拖、按摩等功能一应俱全。需要注意的是，新车后排改用娱乐屏设计，暂不知晓是否会提供投影选配。

据IT之家此前报道，工信部发布的第 409 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，问界 M8 新车完成申报，包括三款车型，分别是问界 M8 增程磷酸铁锂版、问界 M8 增程三元锂版和问界 M8 纯电版。

三款车型车身尺寸保持一致，长宽高均为 5190 / 1999 / 1795mm，轴距 3105mm，提供 5 座、6 座版本可选，最高车速同为 200km/h。三元锂增程版动力参数与磷酸铁锂版本保持一致，WLTC 燃料消耗量为 0.18 L/100km、 0.22 L/100km。

问界 M8 纯电版整备质量 2745 / 2820kg，总质量 3270kg，同样采用前后双电机布局，前电机额定功率 62kW、峰值功率 160kW，后电机额定功率 73kW、峰值功率 227kW。三款问界 M8 车型均允许外接充电，可选装轮辋造型、侧脚踏板、ETC 车载装置，同样配备汽车事件数据记录系统（EDR），ABS 系统控制器均由博世汽车部件（苏州）有限公司提供。