北京越野泰钽 700 开启首批交付：搭载华为乾崑智驾 ADS 5，超级焕新价 24.98 万元起

IT之家 9 月 26 日消息，在今日举行的北京越野全球用户大会盛典上，泰钽 700 开启首批车主交付。

据IT之家此前报道，北京越野泰钽 700 于 8 月 25 日上市，超级焕新价 24.98 万元起：

豪华版：27.98 万元，超级焕新价 24.98 万元

乾崑旗舰版：32.98 万元，超级焕新价 29.98 万元

乾崑巅峰版：37.98 万元，超级焕新价 34.98 万元

泰钽 700 搭载华为乾崑智驾 ADS 5，配备 896 线双光路图像级激光雷达，支持 AEB、RAEB、CAS 5.0 全维防碰撞等。该车还拥有华为乾崑全维融合感知系统，前向有 13 个传感器、侧向有 6 个传感器、后向有 11 个传感器。

新车定位中大型豪华越野 SUV，尺寸为 5040×1959×1926mm、轴距 2820mm；配备 10.25 英寸全液晶仪表 + 15.6 英寸中控液晶显示屏 + 15.6 英寸副驾液晶显示屏 + HUD 抬头显示。

泰钽 700 搭载 1.5T 魔核智能增程系统，综合功率 391kW，综合扭矩 625N·m，配备 49.4kWh 宁德时代三元锂电池，CLTC 纯电续航 220km、CLTC 综合续航里程 1340km。