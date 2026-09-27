五菱扬光 L 将于 9 月 29 日上市，首搭宁德时代全新一代城配专业级电池

IT之家 9 月 27 日消息，五菱汽车今日宣布，五菱扬光 L 将于 9 月 29 日 10:00 上市，首搭宁德时代全新一代城配专业级电池。

据IT之家此前报道，9 月 23 日，五菱商用车与宁德时代联合发布全新一代城配专业级电池。

据介绍，在循环寿命层面，宁德时代全新一代城配专业级电池在 25℃ 常温下电池循环寿命达到 10000 次，45℃ 高温下电池循环寿命达到 5000 次，较常规方案分别提升约 43% 和 67%。

在补能效率层面，宁德时代全新一代城配专业级电池实现 SOC 10% 到 80% 约需 28 分钟，45℃ 高温快充不降速，比常规电池快 20%，64℃ 仍可正常充电。

新电池的结构采用 MUST 超轻薄方案，包体厚度 145mm，较同级减薄 28% 以上，结构强度提升 60%，支持电芯单独更换，企业称维保成本可降约 90%，同时减少电池对货厢底部的空间占用。

延伸阅读

五菱扬光 L 定位新能源大面车型，于 2026 年 9 月 24 日正式亮相，提供 7.3 方标准款与 8.1 方长轴款两种空间版本，采用低顶设计，官方称可下 2 米地库，其电池系统支持最高 500km 续航。该车上市后补齐了扬光家族 7—8 方容积段的产品缺口，卡在扬光基础款 6.5 方与扬光 Pro 的 9 方之间，封窗货运版是其主要形态。

这款全新一代城配专业级电池由五菱商用车与宁德时代共研，于 2026 年 9 月 23 日发布。其电芯采用高温副反应自抑制超充技术，配套低锂耗石墨、高温自修复电解液、阳极导锂聚合物和高孔隙耐热隔膜；热管理上搭载飞流智能 2.0 温控系统，通过传感器调度液冷与液热，并标配 6.6kW 交流慢充。宁德时代为该电池提供 8 年或 60 万公里质保，全国 2800 余家服务网点覆盖约 98% 地级市，用于电池检测、维修和售后。

作为参考，五菱扬光家族已布局 6—9 方容积段，提供纯电、增程两种动力形式：2026 款扬光于 2026 年 4 月 13 日上市，限时一口价 6.98 万元起；扬光 Pro 9.98 万元起；扬光 Pro 增程版于 2026 年 9 月 1 日上市，权益一口价 10.48 万元，综合续航 850km。五菱扬光 L 的售价目前尚未公布。

五菱与宁德时代的合作早有铺垫：2026 年 4 月，上汽通用五菱与宁德时代签署战略协议，合作从单一车型电池供应扩展至产业规模化、乘商兼容换电、联合出海和生态协同。此前的扬光冠军版已搭载宁德时代天行电池，具备 6500 次循环、15 分钟从 30% 充至 80% 的快充能力和 8 年 60 万公里质保。

市场表现方面，五菱扬光家族自 2024 年上市以来累计销量已接近 17 万辆，连续 29 个月位居新能源轻客细分市场销量榜首；2026 年 8 月单月销量为 6667 辆，新能源中面市占率达 65.3%。