特斯拉改款 Semi 纯电重卡搭载全新热泵与传动系统，运营成本优势明显

IT之家 9 月 27 日消息，本周，特斯拉在内华达州斯帕克斯市的活动上，宣布改款 Semi 电动重卡开启大规模量产。新车不光带来了外观改动与大批量组装生产线，背后还有更多值得关注的内容。在焕然一新的车头贯穿灯带以及车身面板之下，整套机械基础架构都经过了重新设计。

在当地时间周四的产品发布会上，车辆工程副总裁拉尔斯 · 莫拉维（Lars Moravy）与 Semi 项目负责人丹 · 普里斯特利（Dan Priestley）向到场参会者讲解了量产版本的硬件技术细节。二人开玩笑称，如果要罗列从早期原型车上保留下来没有改动的部件反而会省事得多；量产版整车拥有更高能效、更好的可靠性，制造成本有所下降，同时驾驶员操作起来也更加容易。

“巨型热管理集成总成（Megamanifold）”：强大的热控中枢

热管理一直是重型运输车辆的一大难题。早期研发阶段的实践已经证明，简单直接放大乘用车的硬件方案是行不通的。莫拉维和普里斯特利介绍，工程团队最初曾经尝试把两套 Model 3/Y 的热泵安置进 Semi 重卡，可是这套方案无法满足这款 8 级重型卡车巨大的散热负载需求。

正是这一瓶颈催生了巨型热管理集成总成。就如同 Model Y 让“超级热管理总成（Supermanifold）”普及一样，巨型热管理集成总成充当了 Semi 的统一热控阀枢纽，可以同时管控车厢空调暖通系统、电池以及驱动电机的加热与冷却。

由于该部件的开发周期正好与 Cybercab 自动驾驶小车同步推进，二者共享这套核心热管理架构。特斯拉表示：“这套热管理系统同时服务于我们能效最高的车型以及体量最大的车型。”传统柴油牵引车会直接把发动机的余热当作废热排放掉；而 Semi 可以主动回收驱动单元多余的热量，用来为驾驶室供暖，从而在严寒环境下保护电池续航里程。

全新传动系统搭配 48 伏电动转向系统

动力总成同样经历了重大改造，以此应对商用车辆高强度的循环工况。早期原型车采用碳纤维包裹转子；量产版更换为钢制护笼转子。钢制方案制造成本更低，在持续承受大扭矩工况下耐久性更强，并且在不同路况与环境温度下整体效率表现更佳。

电机定子采用扁线绕组设计，该设计与 Cybertruck 保持一致。特斯拉借此可以复用现有的供应链，压低生产成本；而 Semi 与 Cybertruck 的相似之处还不止于此。

整车改动幅度最大的机械部分当属转向机构。Semi 早期原型车沿用传统液压助力转向，整套系统包含液压泵、管路以及储液罐；不仅容易发生渗漏，还需要定期维护保养。

量产版 Semi 彻底舍弃液压结构，改用源自 Cybertruck 48 伏电气架构的纯电动助力转向。取消液压压缩机与油管之后，整套转向实现减重、运行更加安静；同时自带电气冗余备份，也为后续自动驾驶功能落地打下硬件基础。今年初夏，特斯拉已经确认正在把 FSD 向 Semi 重卡进行移植适配。

打破柴油车的成本曲线

货运车队运营商选购卡车优先考量的是经济性，而非新奇的技术概念。本次在内华达发布会上公布的数据展现出相当可观的经济优势。车辆满载状态下平均能耗约为每英里 1700 瓦时，Semi 可以把每英里的行驶成本压缩至柴油重卡的一小部分。

发布会上展示的燃油成本数据显示，过去几年柴油重卡每英里运行费用大致在 0.50‑0.80 美元区间，油价随石油市场剧烈波动。与之相比，Semi 的电力行驶成本稳定维持在每英里 0.20‑0.25 美元。长续航版本使用特斯拉功率 1.2 兆瓦的超级快充桩，仅需 30 分钟就可以补充 300 英里（IT之家注：约 482.8 公里）续航里程。对于每年要跑数十万英里的高速货运车辆来说，这种稳定的能源价格可以让每台卡车每年为物流企业省下数万美元。

驾驶舱内部：行驶操控特性与双喇叭设置

坐进驾驶室之后就能发现，其驾驶体验和特斯拉旗下的乘用车十分接近。车机软件界面看着比较熟悉，只是额外增加了不少针对长途货运开发的功能。@itskyleconner 在本周活动现场对 Semi 进行了实车演示试驾：右侧显示屏负责导航、娱乐以及车厢常规控制；左侧屏幕则作为专属商用仪表面板，实时显示第五轮挂钩锁止状态、空气悬架气压，还可以读出每一根车轴上全部轮胎的胎压与温度。

方向盘上设置了两套独立喇叭控制按键：一个是音量柔和的城市普通喇叭；右侧另外还有强劲的气喇叭开关，适用于高速公路行车提醒其他车辆。

行驶层面，前独立悬架搭配电动转向机让这台重型卡车开起来十分灵活；即便在装卸货码头狭小空间内也可以完成小半径转向，不会出现柴油重卡常见的强烈震动以及发动机轰鸣噪音。

依靠巨型热管理集成总成稳定电池温度，再加上电驱动单元大幅缩减维保停工时间；新款 Semi 重卡意在证明重型货运也可以做到清洁、安静，同时还能为运营商带来可观收益。