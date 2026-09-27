消息称今年开始所有品牌手机暂时都不会有无网通信功能

IT之家 9 月 27 日消息，去年 11 月，在华为 Mate 80 系列 | Mate X7 及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资委员会主任、终端 BG 董事长余承东介绍，华为 Mate 80 系列支持 2.4GHz 畅连无网通信功能。

华为官网显示，畅连无网通信功能当前已适配 Mate 80 系列（不含风驰版）、Mate X7 系列、nova 15 系列、Mate 70 Air、Mate XTs、Pura 80 系列、nova 14 Ultra、nova 14 Pro 等机型，其他设备则暂不支持。

有网友询问为何华为 Pura 90 Pro Max 不支持畅连无网通信功能。博主 @Adak封狼居胥 透露，今年开始所有品牌手机暂时都不会有无网通信功能。

据IT之家此前报道，本月初，工业和信息化部印发了《信息通信行业发展“十五五”规划》，到 2030 年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网。《规划》指出，推进创新技术规模应用。有序推进嵌入式 SIM 卡（eSIM）、无网通信等新技术应用和新业务备案。

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