iQOO 16 手机搭载 LPDDR5X Ultra+UFS 4.1，读写性能提升 30%

IT之家 9 月 27 日消息，除了首批搭载第六代骁龙 8 超级至尊版处理器，iQOO 旗舰系列产品经理王侃今日确认 iQOO 16 手机还将搭载 LPDDR5X Ultra+UFS 4.1。

据其介绍，iQOO 16 和 iQOO Pad Ultra 首批搭载第六代骁龙 8 超级至尊版，全大核架构，采用新一代 2nm 工艺制程，首个最高主频达 5GHz 的移动 CPU；团队深度联合高通打造新一代 Monster 超核引擎，调校更极致，深入平台重构调度架构，内核级跃升带来“行业最强骁龙体验”。

IT之家注意到，他还透露新品搭载 LPDDR5X Ultra+UFS 4.1，读写速率高达 9.6Gbps，游戏操作瞬间响应，多任务也流畅，行业旗舰闪存 UFS 4.1，搭载全新 SLC PIN Plus 技术，较 iQOO15 读写性能提升 30%。

▲ IT之家开箱：iQOO 16「赛道」配色图赏

根据官方公布的信息，iQOO 16 全球首发 2K 165Hz 三星珠峰屏，搭载三星显示 M16 发光材料。除了主摄升级到 5000 万超感光 1/1.3" 大底，新机还搭载 5000 万索尼超级潜望长焦 + 5000 万超广角。CIPA 5.5 专业级防抖。