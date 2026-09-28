奔驰发力固态电池，将与台企辉能科技深化合作、优先测试第四代电芯

IT之家 9 月 28 日消息，当地时间 25 日，据外媒 Carscoops 报道，奔驰与台企辉能科技进一步深化合作，旨在推动先进固态电池技术应用于汽车领域。根据合作事项，奔驰将优先测试辉能科技第四代电芯。

固态电池长期被视为电池技术的“圣杯”。传统锂离子电池使用液态电解质，固态电池则改用不可燃固态材料，因此能够实现更高的能量密度和更快的充电速度，同时提高安全性并延长使用寿命。

奔驰与比亚迪、奇瑞、丰田、日产、本田、大众、Stellantis 等中外车企都在积极开发和测试固态电池，用于下一代纯电车型，部分产品有望在未来 12 个月内进入市场。

按照双方协议，奔驰将在自身设施和第三方测试机构，对辉能科技第四代锂陶瓷电池电芯进行电气性能、热性能和安全测试。这些电池采用陶瓷隔膜和不可燃无机电解质，据称既能实现快速充电，也能提供高功率输出。

辉能科技同时计划，在法国敦刻尔克建设一座最高产能达 44GWh 的工厂。辉能科技称，敦刻尔克工厂将帮助公司向欧洲各地客户供应电芯，奔驰也在客户之列。

除辉能科技外，奔驰还有另一个重要的固态电池合作伙伴，并在测试美国企业 Factorial Energy 开发的锂金属电池电芯。

据IT之家了解，去年，一辆配备 Factorial Energy 固态电池组的奔驰 EQS 单次充电行驶了 1205 公里。测试结束时车辆仍有余量，奔驰称，当时预计剩余续航还有 137 公里。

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