前苹果 Siri 工程师推出 AI 智能体 szn，可在 iMessage 中与用户互动

IT之家 9 月 28 日消息，前苹果 Siri 和 Apple Intelligence 工程师 Nikhil Gupta 宣布推出了一款名为 szn 的 AI 智能体，可直接运行在 iMessage 对话中，帮助用户浏览网页、购买商品以及代表用户与商家沟通。该服务目前已在官网开启注册，面向部分用户提供早期体验，计划于 10 月进一步扩大开放范围。

与传统聊天机器人不同，szn 并不只是回答用户的问题，而是可以代表用户执行实际操作。目前用户可以通过 iMessage 与 szn 互动，其能够基于用户共享的备忘录、Find My 位置以及 iCloud 文件提取分析数据，用户无需离开当前对话即可让 AI 完成相关操作。

Gupta 表示，每名用户都会获得一个独立的 AI 模型，每个 szn 智能体均拥有独立的姓名、电子邮件地址和电话号码，因此理论上可以像一个独立联系人一样与外部服务进行沟通。例如，用户可以让它代为联系商家、处理订单或进行预约。

不过，szn 如何接入 iMessage 目前仍不明确，苹果此前曾限制第三方服务通过非官方方式接入 iMessage。比较典型的案例是 Beeper Mini，该服务曾通过模拟苹果设备身份连接 iMessage，随后被苹果迅速阻断。

今年 6 月，Poke 成为苹果批准的首个接入 Messages for Business 平台的 AI 智能体，这意味着其拥有苹果官方提供的消息平台接入渠道，不过目前尚不清楚 szn 是否采用类似方式连接 iMessage。

与此同时，苹果也在持续增强 Siri 的 AI 能力。iOS 27 中的新版 Siri 已经能够在应用内部执行部分操作，并按照用户的表达习惯起草消息。OpenAI 此前也为 Mac 版 ChatGPT 加入了读取 iMessage 并协助生成回复的功能，但消息最终发送仍需要用户确认。

不过，让 AI 直接处理支付信息并以自己的身份向外部人员发送消息，也意味着用户需要考虑隐私、安全和授权范围等问题。szn 具体的收费模式以及其连接 iMessage 的技术方案细则目前仍有待官方进一步公布。