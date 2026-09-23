大力投入 AI 未必真能省钱，麦肯锡报告称智能体或让企业面临更高成本

IT之家 9 月 23 日消息，据《商业内幕》今天（23 日）上午报道，麦肯锡提醒企业，随着智能体越来越普及，AI 支出可能进一步增加。

与文本类 AI 工具相比，智能体需要实际完成任务，或将带来高得多的运行成本。这类任务往往包含多个步骤，同一目标有不同的实现方式，成本也可能相差悬殊。麦肯锡的一项研究发现，不同智能体完成任务的成本差距最高可达 30 倍。

IT之家从报道中获悉，麦肯锡的《2026 年 AI 现状》调查显示，约三分之一的组织把超过 10% 的技术与通信预算投入 AI；60% 的受访者计划明年增加 AI 支出；约五分之一的受访者称，AI 支出开始给运营成本带来压力。

麦肯锡高级合伙人、麦肯锡全球研究院院长唐吉 · 卡特林指出：“所以，AI 支出的规模开始变得相当可观，也越来越明显。”

麦肯锡表示，使用智能体自动编程的软件开发团队尤其面临成本压力，自动编程显然要消耗大量 token。

麦肯锡发出警告前，企业过去一年大部分时间都在鼓励员工更多地使用 AI。亚马逊曾有员工创建排行榜，追踪 AI token 用量，但部分员工纯粹为了提高排名而执行任务，亚马逊因此关闭了排行榜。随着账单金额上涨，Coinbase 和 Salesforce 等公司也开始限制 AI 使用。

麦肯锡在本月早些时候发布的报告中指出，使用智能体 AI 可将部分转型办公室任务所需的人工时间缩短 35% 至 40%，有时能缩短 70% 甚至更多。不过，企业需要衡量智能体创造的价值能否抵得上成本。

麦肯锡高级合伙人拉里 · 海迈莱宁表示：“其中很多情况，我们也是到现在才开始了解。未来 12 个月内，这个问题会变得十分重要。”