美知名综艺《周六夜现场》恶搞 Anthropic 阿莫代伊：演员高喊“AI 是魔鬼，我造的”

IT之家 9 月 28 日消息，当地时间 26 日晚，Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代伊“登上”了美国知名综艺节目《周六夜现场》，还参与了和“自己”争论的环节。

节目中，简 · 威克莱恩在自己成为常驻演员后的首个季度模仿阿莫代伊，把他塑造成一个笨拙、自大的人，试图解释为什么自己创造的技术不会毁灭世界。

威克莱恩笔下的阿莫代伊有两种人格：一个深谙媒体应对之道，另一个完全没有这种训练，而且令人不安。整个片段中，两种人格数次直接对话。

《周末新闻播报》主持人迈克尔 · 切问威克莱恩 AI 有什么好处时，两个阿莫代伊又开始互相说话。

受过媒体训练的那个人格说：“赶紧收尾吧，达里奥。”

另一个人格回答：“我做不到。”

本月早些时候，现实中的阿莫代伊在个人网站发表了一篇措辞十分严肃的文章称，AI 模型正在迅速脱离控制，呼吁前沿 AI 公司协调放慢开发速度，同时接受政府监管。最近几周，阿莫代伊却又开始大力宣传 Anthropic 在医学研究和蛋白质结构方面取得的突破，也不再发表有关 AI 末日的严重警告式预测。

然而截至目前，各界围绕 AI 安全发出的警告，仍未让华盛顿或硅谷形成支持暂停或放慢技术开发的相对多数意见。

《周六夜现场》显然没有因此停手。威克莱恩饰演的阿莫代伊在节目中喊道：“AI 是魔鬼，我就是它的创造者！”

这段节目至少得到了一位 AI 界人士的捧场。IT之家发现，Meta 前首席 AI 科学家、长期批评“AI 末日论”的杨立昆在 X 上看到威克莱恩模仿阿莫代伊的视频后，回复了一连串大笑表情。