IT之家 9 月 28 日消息，深蓝汽车官方今日宣布，深蓝汽车第 100 万辆整车正式量产下线。

据IT之家此前报道，9 月 1 日，深蓝汽车宣布，8 月全球销量 28,659 辆，全球累计销量突破 94.76 万辆。深蓝目前覆盖全球超 100 个国家和地区，预计年内将稳步跨入百万用户俱乐部。

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公开资料显示，深蓝品牌的起点可追溯至 2018 年 5 月 28 日成立的重庆长安新能源汽车科技有限公司，该公司是长安汽车“香格里拉计划”新能源战略的主要承载者；2022 年 1 月长安汽车正式发布“深蓝”新能源品牌并公布首款车型深蓝 SL03，2023 年 4 月公司更名为深蓝汽车科技有限公司。目前长安汽车持有深蓝汽车 50.9959% 股权，为其控股股东。

深蓝 SL03 基于 EPA1 全电数字平台打造，可兼容纯电、增程、氢电三种动力形式，2022 年 7 月上市，同年 12 月交付量即突破万辆，仅用 17 个月便实现 10 万辆销售成绩。

目前深蓝汽车已形成涵盖 SL03、L07、L06、S05、S07、S09、G318 等多款车型的产品矩阵。此次第 100 万辆量产的节点，与全新深蓝 S07 AI 激光版于 9 月 28 日上市同步，该车由深蓝汽车与火山引擎围绕豆包大模型及智能座舱深度共创，定位“长续航 AI 激光智能 SUV”。

在核心三电领域，深蓝自研的原力超集电驱已于 2026 年 3 月迎来第 100 万台下线，其新一代原力超集电驱系统总成工况效率达到 94.13%，功率密度不小于 4.25kW / kg。

海外方面，深蓝泰国罗勇工厂已投产，总投资约 100 亿泰铢（约 20 亿元），一期设计产能为 10 万台 / 年，主要供应右舵车型。截至 2026 年 8 月，深蓝汽车海外累计销量达 52647 辆，同比增长 76.98%。

财务方面，深蓝汽车 2024 年实现营业收入 372.25 亿元，净利润为 -15.72 亿元；2025 年上半年营业收入 206.54 亿元，净利润 -5.53 亿元。2025 年 12 月，长安汽车公告深蓝汽车拟开展增资扩股，预计募资规模约 61.22 亿元，资金将用于新汽车研发、智能化与电动化核心技术创新，以及提升全球品牌力。