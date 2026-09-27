深蓝汽车邓承浩：新能源汽车行业淘汰赛在即，年销 300 万台只是活下去的基础

IT之家 9 月 27 日消息，深蓝汽车董事长邓承浩昨日发布视频，分享了自己在 2026 世界新能源汽车大会上的讲话。他表示，新能源汽车行业淘汰赛在即，单点突破失效，体系能力才是关键。

邓承浩直言，竞争进入淘汰赛时期，整个品牌竞争格局将逐渐收敛，年销 300 万台只是活下去的基础、500 万-700 万台“过得去”、800 万-1000 万台才能“活得好”。

他表示，今年中国汽车产业从业人现在面临很大问题，国内的需求承压、原材料正在暴涨，出口仅能为行业提供短期的缓冲，各国市场经营规则正在迭代升级，单点式突破失效，新能源正在进入大众普及深化期，油电转换成为了行业的核心考验。

据IT之家此前报道，9 月 24 日，长安汽车发布新一期投资者关系活动记录表。长安汽车提到，当前，汽车行业面临国内市场承压与国际形势复杂多变的双重挑战。国内市场方面，随着前期补贴政策退坡、消费者观望情绪加重，内需增速显著放缓；行业进入存量博弈阶段，利润率降至历史低位。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。