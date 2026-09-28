vivo WATCH 6 轻户外智能手表开售：超轻薄表体 + 蓝宝石玻璃表镜，999 元起

IT之家 9 月 28 日消息，vivo WATCH 6 轻户外智能手表今日正式开售，采用超轻薄表体 + 蓝宝石玻璃表镜设计，支持进阶跑骑指导、60s 一键体检、健康减脂助手等功能，999 元起。
蓝牙版：999 元
eSIM 版：1399 元
钛合金（eSIM 版）：1999 元
据IT之家了解，vivo WATCH 6 钛合金版重 37g，采用高亮精工雕刻，配备蓝宝石玻璃表镜、TC4 航天级钛合金表体。
vivo WATCH 6 手表全系标配蓝宝石玻璃表镜，搭载 1.47 英寸 AMOLED 屏幕，刷新率 60Hz，有月光、旷野、原色三种配色可选，屏幕局部峰值亮度 3500nits。
vivo WATCH 6 手表搭载高精度检测模组，对比专业心率带全场景平均心率准确度 97.2%；搭载专业气压计，支持离线地图、路线导航。
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