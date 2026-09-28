51,999 元！铭凡 MS-S1 MAX-P495 迷你 AI 工作站发售

IT之家 9 月 28 日消息，MINISFORUM（铭凡）现已开始销售迷你 AI 工作站新品 MS-S1 MAX-P495。

这一型号基于 AMD 锐龙 AI Max+ PRO 495 处理器，板载 192GB LPDDR5X-8533 内存（可分配 160GB 显存），提供 2TB SSD 存储，限时特价 51,999 元。该机型海外市场优惠价为 7,399 美元（IT之家注：现汇率约合 49,717 元人民币）。

MS-S1 MAX-P495 与原版 MS-S1 MAX 共享机身设计，依旧是快拆滑轨结构。其内置 320W 电源；搭载相变 TIM + 铜底 + 6 热管 + 2 风扇散热，支持 120W 持续性能释放与 160W 峰值性能；允许多机组合、机架式部署。

这款迷你主机提供 1 条全长的 PCIe Gen4 ×4 插槽，2 个 M.2 PCIe 盘位分别为 Gen4 ×4 和 Gen4 ×1，支持 Wi-Fi 7 & 蓝牙无线网络，内置 AI 降噪麦克风。

其正面提供 3.5mm 音频插孔、2 个 USB-C 40Gbps、1 个 USB-A 10Gbps；反面提供 2 个 10GbE RJ-45、2 个 USB-A 10Gbps、2 个 USB-C 80Gbps、2 个 USB-A 480Mbps、1 个 HDMI 2.1 (FRL)。

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