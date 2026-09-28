比亚迪第二代海豹 07 官宣：前脸更凶猛，定位 C 级全享家轿

IT之家 9 月 28 日消息，今天（28 日）下午，比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓公布了第二代海豹 07 的外观，新车的定位将是 C 级全享家轿。

相比现款车型，新车前脸拥有大量锋利的线条，采用全新样式的日行灯组，显得更加“凶猛”；侧面则采用类似溜背的轮廓，张力十足。细节方面，新车还配备半隐藏式门把手和车顶激光雷达。

新车已于 8 月登陆工信部申报名单，车身尺寸为长 5080mm /宽 1960mm /高 1495mm，轴距达到 2960mm，额定载客 5 人，提供纯电、插混两种动力版本可选。

据IT之家了解，比亚迪海豹 07 标配全景天幕，可选装不同样式轮辋、非隐私玻璃，还可选装 ETC 车载装置，全系标配汽车事件数据记录系统（EDR）。轮胎提供 245/50 R 18 、245/45 R 19 两种规格可选。

纯电版本搭载由西安比亚迪汽车零部件有限公司生产的永磁同步驱动电机，提供两种动力版本：低功率版本峰值功率 245kW，额定功率 115kW，整备质量 1975kg；高功率版本峰值功率 300kW，额定功率 150kW，整备质量 2060kg。纯电车型电池均采用磷酸铁锂蓄电池，由弗迪电池相关企业生产，最高车速可达 240km/h。