全球首次：新奥氢硼聚变商业化取得重大突破，2035 年前实现稳态大功率发电

IT之家 9 月 28 日消息，新奥集团今日宣布，新奥氢硼聚变商业化在 2026 年 9 月下旬取得重大突破：“玄龙-50U”装置实现氢硼聚变反应。

这是全球商业化聚变公司在自有装置上首次实现氢硼聚变反应，也是我国磁约束聚变装置首次实现加注先进燃料（氢硼、氘氦 3）的清洁无中子聚变反应。

氢硼聚变具有无中子、燃料丰富易得、低成本等商业化优势，产物是氦（α 粒子），但相对于氘氚聚变，其反应温度及三乘积要求更高，反应条件更苛刻。

本次新奥聚变团队通过高能中性束注入与射频波的协同，大幅提高了氢硼反应第一共振峰的非热平衡快质子份额，实现了大于 108/秒的氢硼聚变反应率。这表明新奥氢硼聚变迈入燃烧等离子体相关实验阶段，是中国多路径聚变能发展的重大突破。

来自全球多个国家科研院所与知名高校的十余位聚变权威专家就本次实验成果召开专题论证会，一致认为：本次实验实现了球形环装置中质子能谱及氢硼聚变反应产物 α 粒子的有效、可重复测量，探测方法可靠，可支撑氢硼聚变反应验证，是球形环氢硼聚变创新探索实践的里程碑突破，对全球磁约束氢硼反应的科学研究具有重要价值贡献。

新奥聚变研发以商业化落地为核心牵引，系统布局五大关键技术解决氢硼聚变核心挑战：

布局氢硼反应率提升技术，通过理论与实验突破，实现氢硼聚变“可点火、高增益”；

开发高参数工程技术，满足商业堆工程需求；

开发高等离子体温度相关技术，满足氢硼聚变高反应温度需求；

开发氢硼聚变产物 α 粒子直接发电技术，实现聚变能高效转化为直流电；

开发聚变人工智能技术，加快研发速度，实现商业堆智能稳态运行。

IT之家从新奥集团公告获悉，面向未来，新奥通过“三步走”战略落地氢硼聚变商业化：