荣耀 Magic9 Pro Max 手机发布：首批搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版，阿莱两亿影像，6499 元起

IT之家 9 月 28 日现场消息，荣耀 Magic 盛典暨荣耀 Magic9 系列新品发布会正在举行，荣耀 Magic9 Pro Max 正式发布，售价 6499 元起，今日 16:08 开售。

IT之家在发布会现场获悉，荣耀 Magic9 Pro Max 搭载 6.8 英寸新一代至臻黑钻屏，具备行业最低 1.5% 反射率，行业最高的 10000nits 峰值亮度。得益于 5600 层氮化硅结构，屏幕防刮提升 15 倍，耐摔提升 25 倍，更有 4320Hz 高频 PWM 调光、圆偏振光护眼，莱茵全局护眼 6.0 认证。

影像方面，新机拥有 2 亿阿莱云台级主摄，行业最高 CIPA8.0 级防抖，支持 3° 云台级防抖；2 亿阿莱超夜神长焦，同样支持行业最高 CIPA8.0 级防抖。搭配行业最强阵列变焦闪光灯及自研影像芯片荣耀驭光 H1，组成行业唯一双 2 亿双芯影像系统。此外，荣耀还首发 500mm 巨炮增距镜 —— 荣耀长焦增距镜 G500。

荣耀 Magic9 Pro Max 首批搭载年度最强性能旗舰芯片，高通首款 2nm 旗舰 SoC 第六代骁龙 8 超级至尊版，CPU 最高主频达 5GHz，配备 18MB 独立高速显存 GPU。

续航上，将青海湖刀片电池首次落地直板旗舰，新机搭载 8800mAh 新一代青海湖刀片电池，行业最高电池能量密度 1000Wh/L，行业最高硅含量 40%，支持 100W 有线快充、80W 无线快充、50W 无线车充。

通信上，Unibody 全金属机身搭配仅 0.4mm 宽的平行双轨微缝天线，搭配荣耀鸿燕七芯射频架构、第三代射频增强芯片 C3。

防护上，配备行业唯一同时拥有 3D 人脸识别 +3D 超声波指纹识别；支持 IP68/IP69/IP69K 满级防尘抗水。

IT之家附价格信息如下：

12GB+256GB 版 6499 元

12GB+512GB 版 6999 元

16GB+512GB 版 7499 元

16GB+1TB 版 8499 元

摄影大师套装 10999 元

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