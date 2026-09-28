4999 元起：荣耀 Magic9 标准版手机发布，第五代骁龙 8 至尊版芯片、双 2 亿 ARRI 阿莱影像

IT之家 9 月 28 日现场消息，荣耀今天召开新品发布会，推出 Magic9 标准版手机。新品主打小屏设计，拥有 ARRI 阿莱影像加持，配备双 2 亿像素影像系统，支持安装行业最小最轻 200mm 拇指增距镜，定价 4999 元起，即日起开启首销。

IT之家附荣耀 Magic9 各版本定价如下：

12+256GB：4999 元，国补到手价 4499 元

12+512GB：5499 元，国补到手价 4999 元

16+512GB：5999 元，国补到手价 5499 元

16+1TB：6999 元

IT之家在发布会现场获悉，荣耀 Magic9 标准版可选爆米黄、开场白、幕布黑、橄榄青四款电影感配色，配备 6.37 英寸小屏幕，支持绿洲护眼，拥有 AI 助眠显示、3840Hz PWM 高频调光、硬件级低蓝光等特性，峰值亮度可达 10000nits。

规格方面，这款手机将搭载 2 亿像素 ARRI 超清主摄 +2 亿像素 ARRI 超清长焦，支持全套阿莱电影 Look、2 亿变焦闪光人像，可拍摄 2.39:1 电影级宽画幅影像。支持行业最小最轻的 200mm 拇指增距镜，该产品仅重 88g，号称“随时把舞台神器揣进口袋”。

同时，这款手机将搭载第五代骁龙 8 至尊版芯片，配备 8000mAh 超大电池，拥有自研射频增强芯片 C3，支持 IP68/IP69/IP69K 防尘防水，拥有 55MP 前置摄像头。

软件方面，荣耀 Magic9 系列手机还将首发搭载 MagicOS 11 操作系统，支持阿里联合打造的 397B 行业最强智能体大模型，首次实现 Agent Harness 框架商用落地。搭配专属 AI 按键，可实现单击记屏幕、双击记视频、长按记灵感，并能智能帮助记日程，整理取餐码、取件码等生活常见码。

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