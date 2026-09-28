酷派推出 699 元 AI 智能眼镜：800W 像素摄像头，支持抖音直播、视频通话、在线翻译

IT之家 9 月 28 日消息，酷派 AI 智能眼镜现已开售，磨砂黑款 699 元，叠加国补后 594.15 元；哑光银升级款 799 元，国补价 679.15 元。

这款 AI 智能眼镜定位“眼镜 + 耳机 +AI 相机”多合一融合，主打第一人称拍摄、AI 助手、开放式音频功能。

其外观采用经典 D 形眼镜框设计，配备 800W 高清摄录系统，支持 1080P 画面拍摄，持第一人称视角拍摄，支持语音唤醒一键快拍，也可通过物理按键操作，短按拍照、双击录像。此外还支持抖音第一视角直播。

这款眼镜采用开放式设计，配备双大尺寸高保真立体扬声器；搭载智能 AI 大模型，可通过“你好，小成”唤醒语音 AI 助手，支持智能问答、随身百科、会议记录等功能；还支持音视频通话实时文字翻译功能，可在跨国音视频通话中提供实时翻译，方便跨语言交流。

操作交互方面，这款眼镜同时支持智能触控和物理按键两种方式：触控操作支持前滑音量 +、后滑音量-，单击播放 / 暂停、双击下一首、三击上一首；物理按键支持短按拍照，长按 2 秒录音、短按结束录音，双击录像、单击结束录像，来电时单击接听、长按 2 秒拒接，通话中短按结束通话，操作逻辑清晰直观。

续航充电方面，这款眼镜内置 290mAh 电池，续航约 9 小时，充电时间不超过 2 小时，支持 Type-C 反向充电，可边充边用，不中断使用体验。

配镜方面，这款眼镜支持一元配镜，用户可通过京东自营配镜流程，自主选择镜框、镜片品牌型号、折射率并填写视力信息即可完成配镜，部分镜片还可享受 49-48 优惠券。

IT之家附详细参数如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。