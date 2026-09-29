因恶劣天气，特斯拉第二代 Roadster 跑车发布会再度延期

IT之家 9 月 29 日消息，特斯拉再度推迟全新改款的第二代 Roadster 跑车的发布活动，这次延期的原因是气象预报显示将出现恶劣天气。

特斯拉表示，这场活动原定 10 月 1 日在得克萨斯州韦科举办，现已改至 10 月 15 日。

特斯拉在 X 平台的帖子中写道：“我们一直联合当地气象部门密切跟踪天气情况。鉴于预报将会出现恶劣天气，且本次活动只能在户外举办，我们做出了改期的艰难决定。”

这场发布会之所以大概率必须放在室外举行，原因在于特斯拉一直在整合来自 SpaceX 的冷气推进器；这套装置有望让 Roadster 跑车实现一定程度的飞行能力。

该款新车的发布此前已经多次跳票。在敲定本次活动日期之前，马斯克（Musk）数月以来一直在往后推移发布时间。马斯克一度甚至打算把发布会定在今年的愚人节。2025 年特斯拉年度股东大会上 —— 正是在这次会议上，马斯克拿到了价值 1 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.72 万亿元人民币）的薪酬方案 —— 他曾表示，如果发布会再度延期，选在愚人节举办还可以给自己“留点推脱的说辞”。

他当时说道：“到时候我就可以说，我本来只是开个玩笑而已。”

特斯拉最早在 2017 年的发布会上对外展示了第二代 Roadster 的概念车，在那场活动上特斯拉电动重型卡车 Semi 也首次亮相。这款外观崭新的跑车原本定位是特斯拉第一款完全从头自主研发的超级跑车。初代 Roadster 是这家车企 2010 年代初期的起家产品，整车很大程度上基于 Lotus Elise 打造。

当年特斯拉承诺，新款 Roadster 再过几年就可以面世。意向客户需要缴纳 5 万美元（现汇率约合 33.6 万元人民币）订金；该车基础版本预估售价约 20 万美元（现汇率约合 134.4 万元人民币）。还有部分用户支付 25 万美元（现汇率约合 168 万元人民币），预订限量 1000 台的“创始人系列”超级跑车。

此后该项目沉寂多年。有消息称，后来马斯克要求特斯拉团队重新设计第二代 Roadster，并且敲定采用 SpaceX 推进器的方案。

即便有着飞行汽车这类大胆炫酷的宣传噱头，依旧无法平息外界针对马斯克与特斯拉的质疑之声。去年，OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）就在 X 上发文吐槽，自己一直在等待新款 Roadster，“7.5 年实在等得太久了”；不过马斯克之后声称，奥尔特曼已经办理了订金退款。

正如本次发布会时间悬而未决一样，这款跑车的交付时间目前依旧没有定论。马斯克本人也曾表示，就算新车最终完成发布，距离正式投产还需要一年甚至更久。