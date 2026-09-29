苹果回应 iPhone 18 Pro / Max 短暂运行缓慢：首次“聚焦”索引耗时取决于数据量

IT之家 9 月 29 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（9 月 28 日）发布博文，报道称部分用户反馈，在 iPhone 17 等旧款（升级到 iOS 27）以及 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 上出现短暂运行缓慢问题，基本确认关联“聚焦”（Spotlight）索引创建导致。

根据社区用户反馈，在 iPhone 17 等机型升级 iOS 27 系统之后，以及在 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 机型上，可能会出现响应变慢的情况。

该媒体指出该情况预估关联 iOS 27 系统的 Spotlight 索引功能。系统会扫描文件、文件夹、应用、文档、邮件、信息、联系人、照片、音乐、播客、备忘录和系统设置，并建立本地检索目录。

索引完成后，Spotlight 可以更快找到邮件、文件和备忘录。Siri AI 也能依据索引，从邮件或日历中读取航班时间等信息，并返回相关内容。

苹果说明，索引完全在设备本地执行，生成的索引也保存在设备中。iOS 会持续更新索引，苹果明确表示首次建立索引时，任务规模最大，用户也最容易感知性能下降。

索引耗时取决于设备存储的数据量。苹果支持文档称，Spotlight 索引可能需要数小时甚至数天。该媒体观察到，部分设备的实际等待时间约为一周。

苹果官方更新日志内容如下：

关于“聚焦”索引建立过程 “聚焦”会为你的设备建立索引，以帮助你搜索其中的内容。在你首次设置设备时、安装软件更新或升级后，以及设备上的数据发生变化时，都会建立索引。例如，在你安装了支持为内容建立索引的新 App 或收到新的电子邮件或短信时，索引会更新。 根据设备上的数据量，建立“聚焦”索引的过程可能会持续数小时甚至数天。建立索引后，增量更新的速度会快很多。在以下情况下，索引建立过程会更快地完成： 你的设备处于闲置状态。

你的设备已接通电源。

你的设备已通过 Wi-Fi 或以太网接入互联网，以便在需要时下载电子邮件或其他数据以用于建立索引。

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