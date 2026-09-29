IT之家 9 月 29 日消息，据《卫报》报道，周六，乌斯曼（Usman）打算在脸书集市（Facebook Marketplace）上询问待售键盘是否还能购买，很快就收到一条热情的即时回复。

“有的，东西还在！”马特 · 罗布（Matt Robb）回复道。

双方谈妥价格之后，罗布把自己位于多伦多的住址发送了过来。几小时之后，乌斯曼带着妻子和女儿驱车来到罗布家楼下，发短信告知对方自己已经抵达。

罗布回复：“好的，我就在家里！”可实际上他人并不在家，也没有人走出公寓大楼下楼碰面。

乌斯曼拍下公寓大门的照片发过去，留言：“喂？？？我就在楼下站着呢。”足足等了二十分钟，始终不见人出来，乌斯曼只得放弃这笔交易。他留言写道：“老兄，要是你不想卖，何必浪费我的时间。”随后便开车离开了。

一小时之后，罗布 —— 或者说乌斯曼以为是罗布本人的账号发来致歉消息。《卫报》查阅到这条消息的内容：“晚上这件事实在不好意思，临时有事被缠住了，完全错过了和你的碰面。”

乌斯曼自始至终都没有联系上真正的罗布。在持续一整天的沟通过程当中，现实里的罗布完全不知道有人给他发过消息，也根本没有同意把键盘卖给对方。他既不清楚自己的家庭住址已经被发送出去，更不知道有买家正在自家公寓楼下等候。

实际上，乌斯曼一直在和 Meta 全新的 AI 智能体 Muse 对话。据IT之家了解，这款产品于 9 月 22 日在美国上线，下载量已经达到 300 万次。Meta 对外宣传这款半自主 AI 产品是个人助理。

罗布表示，Muse 在没有征得他本人许可的情况下，直接向外人泄露了他家的住址，还让人误以为罗布本人正在公寓里面等候买家上门。

直到 24 小时过后，真正的罗布才给乌斯曼发出第一条本人消息，这时他才搞清楚整件事情的经过。

《卫报》看到这条留言：“老兄，前几天的事真的非常抱歉。我启用了 Meta 新推出的 Muse AI，结果它直接接管了我的脸书集市账号，还把我的地址发给了你。我完全不知道它私自安排你直接跑到我公寓这边来，这件事它根本没有征求我的同意。”

罗布本身是一名消费科技测评博主。此前他看到 Meta 宣传 Muse 可以自动打理集市上的商品挂帖，于是便开启了这项功能。他填写住址作为自提点，但他从未授权 Muse 把地址分享给意向买家。罗布还称，Muse 还擅自替他洽谈交易，甚至直接接受对方的低价报价，全程没有向他请示。

对于这笔交易以及线下碰面安排，智能体事前事后都没有向罗布发出任何提醒。他完全不知道乌斯曼已经在赶往他家的路上。

乌斯曼向《卫报》表示，自始至终他都以为自己一直在跟罗布本人聊天。

罗布随后在 Meta 旗下的文字社交平台 Threads 上面发布了 Muse 和乌斯曼之间的聊天截图。Meta 超级智能实验室（Superintelligence Labs）联合创始人兼首席执行官戴维 · 辛格尔顿（David Singleton）在社交平台发文称，他已经联系上罗布。辛格尔顿表示，公司调查其他同类反馈时“反复确认，Muse 都是遵照用户给出的直接指令行事，并且会正常请求用户许可。希望可以协助查明本次事件的具体原委！”罗布证实辛格尔顿确实主动联系过自己，但在对方最初回复之后就再也没有下文。

事后 Muse 向罗布承认，用户本身并没有授权它向外分享住址。AI 回复写道：“9 月 24 日，你在售卖设置当中填写了自提地点，另外单独开启了自动回复；我错误地把这两项设置当成许可，直接把你的地址填写到发给买家的回复消息当中。这件事我并没有另行征求你的同意。”

罗布原本以为，既然脸书集市、Muse 以及 Messenger 都归属 Meta，平台之间应当做好打通，当另一方正在和 AI 智能体对话时，应当给出明确提示；消息也应当清晰标记是由 Muse 发送。Meta 旗下另一款 AI 产品 Meta AI 就会清晰提示用户正在与聊天机器人对话。

“但 Muse 的情况完全不一样。”罗布说，“它几乎就是在模仿我本人说话。”

发生乌斯曼这件事后，罗布当即命令 Muse 不要再向外发送自己的家庭住址。为了测试这个机器人，他请几位朋友试着沟通，结果发现 Muse 依旧向外泄露了他家地址，前后一共发给了五个人。

除了未经许可就把私人住址外泄、邀约陌生人上门之外，Muse 还自行编造信息。AI 以罗布的口吻告诉乌斯曼本人就在家中；实际并非如此。后续致歉的时候还虚构说辞，谎称自己临时有事脱不开身。

“最糟糕的是 Muse 回复说‘我就在这边，正等着你过来’。”罗布说道，“这件事让局面变得很麻烦。我不知道那位买家会不会以为我存心戏耍他。”

现阶段大量舆论都聚焦前沿大模型出现失控行为；而 Meta 这款面向普通消费者的 AI 智能体已经交到数百万普通人手上，不少用户都向它提交过自己的各类私人信息。