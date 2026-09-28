VR 音游《Beat Saber》明年春季引入全新 Flux 模式：提供完整手部追踪支持、适配 Meta 全新头显

IT之家 9 月 28 日消息，VR 音游《Beat Saber》开发商 Beat Games 宣布将于 2027 年春季为本作迎来“迄今规模最大的更新”，以配合 Meta 即将上市的全新轻薄型头显。此次更新将加入全新的 Flux 游戏模式、完整手部追踪支持、首个奖励系统以及经过重新设计的单人战役等内容。

其中，Flux 是本次更新的核心内容，该模式主要针对手部追踪设计，玩家不需要再使用手柄作为传统光剑，而是直接将双手作为“武器”，通过新的交互方式跟随音乐节奏完成关卡。

官方还为 Flux 模式引入了名为 Flux Tether 的新机制，玩家可以利用连接双手的能量切割音符。Flux Tether 还可以分别强化双手，用于击穿其他类型的音符目标，并积累 Jolt 能量。当能量积累到一定程度后，玩家可以在切割音符的同时握紧拳头触发 Jolt，从而获得额外的分数加成。

Flux 模式首发将登陆 Meta 全新头显及原先的 Quest 2/3/3S/Pro 平台，收录提供 35 首歌曲，曲目包括 Lindsey Stirling、Teminite、Camellia、Boom Kitty 等音乐人的作品，同时也包含 Jaroslav Beck 和 Zakka G 等内部创作者的歌曲。Beat Games 还计划在后续更新中继续增加 Flux 模式曲目。

Beat Games 同时重新设计了《Beat Saber》原有的单人战役，加入轻量级剧情元素。玩家将随着游戏推进接受逐渐提高难度的音符切割挑战，并完成新的障碍和任务，以解锁专属游戏奖励。

同时，游戏界面也将进行重新设计，帮助玩家更快进入不同游戏模式或浏览新内容。开发团队还优化了首次游玩体验，通过新的引导帮助新玩家熟悉基本操作，并逐步参与排行榜竞争，由浅至深熟悉游戏。