五菱扬光 L 轻客上市：首搭宁德新一代专业级电池，权益价 8.68 万元起

IT之家 9 月 29 日消息，五菱扬光 L 轻客今日正式上市，上市权益价 8.68 万元起。

作为首搭宁德新一代专业级电池的高效大面，五菱扬光 L 拥有 7.3 方标准款与 8.1 方长轴款两大车型。

即日起，购买五菱扬光 L 可享多重上市限时好礼：

无门槛超级增购 / 置换礼 5,000 元补贴；

全款购车礼 2,000 元补贴或金融零息礼分期购车至高享 6 万 2 年 0 利息（二选一）；

上市首月限时电商下订礼 1,000 元可抵扣 2,000 元购车款（仅限官方电商渠道）；

超长电池质保礼 8 年或 60 万公里。

上市同日，五菱扬光家族第 20 万台新能源轻客暨首批五菱扬光 L 正式下线。五菱扬光 L 体验用车全国启运，同步开启“0 元试”先享计划。

据介绍，五菱商用车携手宁德时代联合共研，推出宁德时代全新一代城配专业级电池，首搭于五菱扬光 L，专为城配司机而来。

五菱扬光 L 最高续航 500km，全场景覆盖市区短途到跨城中长途货运需求。此外，五菱扬光 L 通过中汽中心“2026 全域能效技术验证”，获得商用车整车一级能效证书，满载百公里电耗低至 12.42kW·h。

SOC10%-80% 快充时间 28 分钟，针对城配货运频次高、载重高、电池易升温的情况，宁德时代全新一代城配专业级电池在 45℃ 高温充电能比常规电池快 20%，64℃ 仍可正常充电。

电池寿命方面，宁德时代全新一代城配专业级电池在 45℃ 高温环境下电芯循环寿命可达 5,000 次，25℃ 度常温工况下电芯循环寿命可达 10,000 次，让城配电池迈入万次循环时代。

五菱扬光 L 的 7.3 方标准款拥有 3.05 米货厢长度，8.1 方长轴款拥有 3.4 米货厢长度；配备同级最大 1415mm 尾门开口，配 270° 磁吸对开尾门，靠墙也能全开，标准托盘可叉车直进直出；还有 1103mm 侧滑门，叉车友好，大件易通过；12 处天地钩预留孔，紧固更方便。

此外，1985/1990mm 的车高让五菱扬光 L 可通过 2 米限高地库，覆盖城区主流场景。

五菱扬光 L 传承五菱后驱血统，全系搭载 100kW 碳化硅电驱系统，200N·m 峰值扭矩。长轴款搭载同级唯一的 6 片钢板弹簧，配合 195/70 R15 12PR 高承载轮胎、12 层级胎布，单胎负荷能力达 1030kg；整车总质量 2.5-3.4 吨，满载最大爬坡能力达 30%。

五菱扬光 L 的双通道减振采用上支座选型设计，标配 EPS 电动助力转向，更有 21 项智能守护（4 项 ADAS 功能 +17 项安全辅助功能）。

9 月 30 日，第二届“扬光接单王”将开启招募，面向全国货运平台司机，日常接单、上传收益即可参赛，冠军可赢取五菱扬光 L 一台。

此外，首批下线的五菱扬光 L 是为用户准备的免费体验车：300 台体验车即将发往全国，广大司机可到店体验 —— 先开上、先跑单、再决定。