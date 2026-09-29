AI 写作特征减少：Claude Opus 5.5 破折号使用量下降约 95%、分号下降 73%

IT之家 9 月 29 日消息，@arena 于 9 月 26 日在 X 平台发布推文，通过写作指标测试，发现相比较 Opus 5 模型，Anthropic 的 Claude Opus 5.5 破折号使用量下降约 95%，每 1,000 个单词从 15.2 个降至 0.8 个。

IT之家附上相关截图如下：

Arena 分析了 2026 年 8 月和 9 月的 Text Arena 高推理回复。结果显示，12 项写作指标中有 10 项朝 Arena 认定的改善方向变化。

其中最为明显的是大幅减少使用破折号，Claude Opus 5 每 1,000 个单词使用 15.2 个破折号。Opus 5.5 的使用量降至 0.8 个，较前代减少约 95%。

分号使用量也同步下降。Claude Opus 5 每 1,000 个单词使用 6.10 个分号。Opus 5.5 降至 1.64 个，降幅为 73%，显示模型减少了部分容易被识别的标点模式。

Opus 5.5 的平均句长为 10.03 个单词；Opus 5 的平均句长为 12.14 个单词。对比数据显示，新模型输出的长句更少，整体措辞更简洁。

模型输出的总字数却有所增加。Opus 5 的平均回答长度为 453 个单词。Opus 5.5 增至 481 个单词，成为对比中平均写作篇幅最长的 Opus 模型。