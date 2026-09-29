比亚迪方程豹旗舰 SUV 钛 9 配置信息公布，即日起开启全国预约咨询

IT之家 9 月 29 日消息，今天（29 日）上午，比亚迪汽车宣布，“科技新奢旗舰 SUV”方程豹钛 9 全国预约咨询正式开启。同时，官方通过一组新图揭晓了该车型的更多配置信息。

外观方面，新车提供 3 款纯色（流光金、陨石黑、寰宇银）和 3 款拼色（星辉金、赤云红、深空蓝），配备天地尾门；采用号称百万级豪车同款的纳米陶瓷清漆；提供 3 款内饰配色（白棕、灰黑、红黑双拼），材质则用上 Nappa 真皮。

新车拥有“5D 座舱”，配备 30 英寸全景巨幕屏、21.4 英寸后排吸顶屏，首发搭载舒享座椅、二排零重力座椅、三排舒适座椅，全车座椅支持通风、加热、按摩。

技术层面，新车基于 DMS 全新混动平台打造，搭载第二代刀片电池，支持闪充技术、iATS 智能全地形识别系统、后轮转向。此外，新车还配备天神之眼 B 辅助驾驶系统、TSC 高速爆胎辅助稳定控制系统。

据IT之家了解，钛 9 定位 6 座插混大型 SUV，长宽高分别为 5270/1999/1850mm，轴距 3130mm，提供 21 英寸、22 英寸两种规格多样式轮圈选择。

新车搭载 1.5T 发动机 + 前后双电机插电混动四驱系统，匹配最新 DM-i 混动技术。其中 1.5T 发动机最大功率 115kW，前后电机总功率为 400kW，车辆搭载 66.48kWh 电池组，WLTC 工况纯电续航 310km，满油满电综合续航超 1600 公里。

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