麦肯锡：到 2035 年，约 1100 万美国劳动者或因 AI 替代岗位而需转行

IT之家 9 月 29 日消息，咨询机构麦肯锡公司的最新研究显示，未来十年，美国劳动者面临的最大威胁未必是 AI 带来的就业灾难，更棘手的问题或许是如何帮助数百万人转入新的工作岗位。

麦肯锡今天（29 日）发布的报告称，到 2035 年，大约 1100 万美国劳动者或因 AI 替代岗位而需要转行，占现有劳动力的约 7%。过去，美国每年约有 21.5 万人转换职业，未来十年，这一年度人数或增至原来的三倍。

职业转换对许多人并不容易，IT之家从报告中获悉，每 7 名劳动者中有 6 名需要接受大量再培训，同时还会遭受收入损失。

报告指出，劳动者不是可以随意互换的单位。就业机会即使很多，如果新岗位要求的技能、资质、工作地点或薪酬结构与原有工作不同，数百万劳动者依然可能无工可做。

麦肯锡发现，最可能需要转行的全职劳动者主要集中在三类岗位：办公室和行政支持、零售和销售、运输和物流，其中包括客服代表、收银员和仓库工人。许多人收入较低，报告预计，低收入劳动者需要转行的可能性接近高收入者的 8 倍。

与许多同类预测一样，麦肯锡的分析建立在一些难以预判的因素之上：企业采用 AI 的速度、AI 应用会怎样改变不同行业的用工需求。同时，研究还纳入了美国人口老龄化等其他影响劳动力需求的长期趋势。由于存在不确定性，报告作者估计，最终需要转行的劳动者人数或为 600 万至 1600 万。