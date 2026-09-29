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我国拥有总量世界第一的研发人员队伍，校企联合培养工程硕博士近 3.6 万人

2026/9/29 16:15:43 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 29 日消息，据央视新闻报道，在国务院新闻办公室今天（9 月 29 日）举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，科技部部长阴和俊介绍，近年来，科技部与教育、人才等部门加强工作对接，强化规划衔接、政策协同、资源统筹、评价联动，合力推进教育科技人才一体发展。

我国已建成世界规模最大的教育体系

  • 一是注重在科研实践中造就人才在重大任务组织、重大工程实施、重大平台建设中，统筹科研攻关和人才培养目标。比如，“十四五”期间，国家重点研发计划支持超 70 万人次，国家自然科学基金支持超 50 万人次，科研院所、高校、企业等一线研发人员预计超过 800 万人次，有效支撑各领域各行业科技创新。

  • 二是注重聚焦需求培养人才围绕科技和经济社会发展培养人才，每年毕业的理工农医类研究生占研究生的比例超过 60%，面向国家重大需求优化高校学科专业，推进人工智能等重要领域国家学院建设；深化工程硕博士改革，60 多所高校、100 多家企业联合招收 2 万多名工程硕博士，为产业发展提供工程技术人才。

  • 三是注重以改革激发人才活力共同制定实施高校和科研院所科技成果转化、科研自主权等改革政策，推动产学研合作，不断完善人才流动与激励政策。在 12 个部门和地方共 123 家高校和科研院所开展科技人才评价改革试点，探索适应不同类型人才成长的评价机制。

同时，各地聚焦科技创新和产业发展需求，试点开展人才“订单式培养”“校招共用”等新模式，积极探索一体推进新路径。

经过多年不懈努力，我国已建成全世界规模最大的教育体系，拥有学科门类最齐全的人才资源，拥有总量位居世界第一的研发人员队伍为我国科技实力不断跃升提供有力保障，也为进一步推动一体发展奠定了坚实基础。

下一步，将以支撑引领高质量发展为目标，充分发挥高水平科技自立自强的牵引作用，将科教融汇、产教融合作为抓手，深化体制机制一体改革，加强科技人才供需预测，优化调整学科专业设置，畅通人才流动通道，完善人才评价激励制度，切实发挥教育科技人才一体发展的倍增效应。

我国校企联合培养工程硕博士近 3.6 万人

目前，我国已建成 50 家国家卓越工程师学院，校企联合培养工程硕博士近 3.6 万人，下一步将把卓越工程师培养模式向更多领域推广。

卓越工程师培养改革启动以来，聚焦国家战略与产业升级急需，培养的工程硕博士累计产出创新成果 2.6 万余项，多数就地实现转化应用。截至今年 8 月，全国已有 400 余名工程硕博士以产品设计、方案设计等实践成果获得学位，首届毕业生到本领域重点企业就业比例达 81%。

下一步，教育部将试点“学位 + 急需高层次人才培养专项”，推动多学科交叉、多主体协同的复合型人才培养新模式，同时把卓越工程师培养模式向更多领域推广。

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关键词：硕士博士教育部科技部研发人员校企合作

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