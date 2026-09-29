我国拥有总量世界第一的研发人员队伍，校企联合培养工程硕博士近 3.6 万人

IT之家 9 月 29 日消息，据央视新闻报道，在国务院新闻办公室今天（9 月 29 日）举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，科技部部长阴和俊介绍，近年来，科技部与教育、人才等部门加强工作对接，强化规划衔接、政策协同、资源统筹、评价联动，合力推进教育科技人才一体发展。

我国已建成世界规模最大的教育体系

一是注重在科研实践中造就人才 。在重大任务组织、重大工程实施、重大平台建设中，统筹科研攻关和人才培养目标。比如，“十四五”期间，国家重点研发计划支持超 70 万人次，国家自然科学基金支持超 50 万人次，科研院所、高校、企业等一线研发人员预计超过 800 万人次，有效支撑各领域各行业科技创新。

二是注重聚焦需求培养人才 。围绕科技和经济社会发展培养人才，每年毕业的理工农医类研究生占研究生的比例超过 60%，面向国家重大需求优化高校学科专业，推进人工智能等重要领域国家学院建设；深化工程硕博士改革，60 多所高校、100 多家企业联合招收 2 万多名工程硕博士，为产业发展提供工程技术人才。

三是注重以改革激发人才活力。共同制定实施高校和科研院所科技成果转化、科研自主权等改革政策，推动产学研合作，不断完善人才流动与激励政策。在 12 个部门和地方共 123 家高校和科研院所开展科技人才评价改革试点，探索适应不同类型人才成长的评价机制。

同时，各地聚焦科技创新和产业发展需求，试点开展人才“订单式培养”“校招共用”等新模式，积极探索一体推进新路径。

经过多年不懈努力，我国已建成全世界规模最大的教育体系，拥有学科门类最齐全的人才资源，拥有总量位居世界第一的研发人员队伍，为我国科技实力不断跃升提供有力保障，也为进一步推动一体发展奠定了坚实基础。

下一步，将以支撑引领高质量发展为目标，充分发挥高水平科技自立自强的牵引作用，将科教融汇、产教融合作为抓手，深化体制机制一体改革，加强科技人才供需预测，优化调整学科专业设置，畅通人才流动通道，完善人才评价激励制度，切实发挥教育科技人才一体发展的倍增效应。

我国校企联合培养工程硕博士近 3.6 万人

目前，我国已建成 50 家国家卓越工程师学院，校企联合培养工程硕博士近 3.6 万人，下一步将把卓越工程师培养模式向更多领域推广。

卓越工程师培养改革启动以来，聚焦国家战略与产业升级急需，培养的工程硕博士累计产出创新成果 2.6 万余项，多数就地实现转化应用。截至今年 8 月，全国已有 400 余名工程硕博士以产品设计、方案设计等实践成果获得学位，首届毕业生到本领域重点企业就业比例达 81%。

下一步，教育部将试点“学位 + 急需高层次人才培养专项”，推动多学科交叉、多主体协同的复合型人才培养新模式，同时把卓越工程师培养模式向更多领域推广。