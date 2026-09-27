漫威 《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》新增彩蛋流出：三千宇宙碰撞消亡，毁灭博士诞生

IT之家 9 月 27 日消息，漫威《复仇者联盟 4：终局之战》（加码臻享版）已于 9 月 25 日起正式登陆全国影院。目前，《复仇者联盟 4》 总票房已破 43 亿。

此次重映版本总片长 185 分钟，较 2019 年原版的 181 分钟多出约 4 分钟全新内容，覆盖 IMAX、杜比影院、CINITY、中国巨幕等高规格影厅制式，同时提供 2D 与 3D 版本选择。

IT之家注意到，目前《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》的新增彩蛋已在各大平台流出。

四个片段均在为今年内上映的《复仇者联盟 5：毁灭之日》做铺垫，分别讲述了洛基与美国队长重逢、毁灭博士收集浩克、时间管理局发现三千宇宙碰撞消亡以及毁灭博士的起源。

IT之家注：《复仇者联盟：毁灭之日》是漫威电影宇宙第六阶段的重磅作品，定于 2026 年 12 月 18 日上映。该片由罗素兄弟执导，小罗伯特 · 唐尼将出演毁灭博士一角。

票房方面，《复仇者联盟 4：终局之战》2019 年上映时全球累计票房约 27.9 亿美元（现汇率约合 187.62 亿元人民币），一度超越《阿凡达》成为影史票房冠军。此次重映距《终局之战》首映已过去七年。

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