我国 3 个国际科创中心研发经费占全国的 58.8%

IT之家 9 月 29 日消息，据央视新闻报道，在国务院新闻办公室今天（29 日）举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，科技部部长阴和俊介绍，科技部会同相关部门，积极支持北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区 3 个国际科创中心发挥科技资源集聚优势，组织科研攻关，支持其开展科技金融创新、科研物资便利通关等政策先行先试。

各地方积极作为，建立跨省市工作机制，加强政策规划等衔接，一体部署实施重大项目。3 个国际科创中心研发经费占全国的 58.8%，PCT 国际专利申请量占全国的 81.1%，有力辐射带动周边省市和全国科技创新发展。3 个中心建设呈现新局面。

一是空间格局更加优化。发挥北上广深等中心城市的策源引领功能，紧密链接周边城市，形成支撑国际科创中心建设的城市矩阵。北京（京津冀）国际科创中心以北京中关村为创新策源，打造京津、京雄新质生产力走廊，带动天津滨海新区、河北雄安新区、石家庄三个支点，构筑“一平台、两廊、三支点”协同创新格局。上海（长三角）国际科创中心以上海为龙头引领，构建 G60 科创走廊、沿沪宁产业带、杭州湾创新带，带动南京、苏州、杭州、宁波、合肥等 5 个支点，构筑“一中心五支点、一廊两带”创新主干网。粤港澳大湾区国际科创中心加强科技创新制度对接，做强深圳-香港-广州和澳门-珠海等两个创新集群。

二是原始创新能力快速提升。京津冀研发投入强度达 4.48%，在人工智能、生物制造等领域涌现出一批重大科技成果。长三角基础研究经费占全国近 30%，2025 年企业基础研究经费同比增长 38.3%，在集成电路、量子科技等领域实现关键突破。粤港澳大湾区发挥广东产业创新和港澳科教资源优势，一体营造国际化科研环境，三地共建实验室 35 家，国际合作论文 1.4 万篇，全球影响力快速跃升。

三是产业创新实力显著增强。京津冀培育形成新一代信息技术、医药健康、科技服务业等万亿级产业集群，人工智能产业快速发展。长三角集成电路产业规模占全国 3/5，生物医药产业规模占全国 1/3。粤港澳大湾区深度嵌入全球创新链，PCT 专利申请量位居全球前列，电子信息等产业竞争力持续增强。

IT之家注意到，下一步，将强化央地协同、部门联动，共同推进国际科创中心建设，在重大任务部署、重大平台建设、政策先行先试等方面进一步加大支持，提升 3 个中心的科技创新策源、高端产业引领、顶尖人才集聚能力，加快打造科技强国的重要战略支点。