4499 元联想瑞天 14X 笔记本电脑发售：英特尔酷睿 5 320、14 英寸 2.8K 120Hz

IT之家 9 月 29 日消息，联想上周推出了一款新的瑞天 14X 2026 笔记本电脑，现已开售，官方定价 4999 元，首发 4499 元（9 月 28 日-30 日），叠加国补后 3824.15 元。

这款笔记本定位商务办公，搭载英特尔第 3 代酷睿 5 320 处理器（6 核 6 线程设计，最高睿频 4.6GHz，16 TOPS NPU 算力）；此外，该机还配备 12GB LPDDR5 内存和 512GB 的 PCIe 3.0 固态硬盘。

这款新机采用全金属机身（A/C/D 面），整机仅重 1.05kg；配备 14 英寸窄边护眼 IPS 屏，拥有 2.8K 分辨率（2880×1800）、120Hz 刷新率，屏占比达到 90%，覆盖 100% sRGB 色域，典型亮度 400nit，同时支持本机 + HDMI 2.0 + Type-C（DP）三路独立显示输出。

续航方面，这款笔记本内置 60Wh 电池，配合 Intel WCL 低功耗技术，官方标称续航可突破 10 小时，标配 65W PD 电源适配器。

接口方面，这款笔记本提供了 2 个全功能 Type-C（USB 3.2 Gen 1）、2 个 Type-A（USB 3.2 Gen 1）、1 个 Type-A（USB 2.0）、1 个 HDMI 2.0 接口以及 3.5mm 二合一音频接口。

其他方面，瑞天 14X 配备 1.2mm 键程键盘，搭载 Wi-Fi 6E 无线网卡，支持蓝牙 5.4，还完成了多项行业高标准可靠性测试，包含跌落、振动、温湿度循环、高海拔、按压、电池安全、转轴寿命、机械冲击等测试，可以应对多样复杂环境；预装正版 Windows 11 系统。

IT之家附详细参数如下：

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