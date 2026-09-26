华硕破晓 Air 轻薄商务笔记本电脑预约：酷睿 7 350 + 16GB + 512GB

IT之家 9 月 26 日消息，华硕 (ASUS) 近期发布的轻薄商务笔记本电脑破晓 Air (PX476CMA) 现已开启预约，9 月 28 日 10:00 开售。

其搭载英特尔酷睿 7 处理器 350，配备 16GB LPDDR5X-7467 内存、512GB PCIe Gen4 SSD 存储，标价 7499 元（到手价应为 6999 元）。

破晓 Air 拥有铝合金 CNC 一体成型机身，内置 26hr 续航 65Whr 电池，轻约 1.23kg、薄至 10.4mm；性能模式噪声 40dB，标准模式噪声＜32dB，静音模式噪声＜25dB；配备 6 传感器触觉玻璃触控板、1mm 键程背光键盘。

其搭载 14" 2880×1800 120Hz OLED 显示面板，表面经 AGAF 处理，通过 VESA DisplayHDR True Black 600 认证，峰值亮度 500nits，色域 100% DCI-P3，色偏（平均值）ΔE＜1。

该笔电配备 Wi-Fi 6E & 蓝牙 5.4 无线网卡；提供 2 个全功能 USB-C 10Gbps、1 个 USB-A 5Gbps、1 个 HDMI 2.1 (TMDS)、1 个 3.5mm 二合一音频插孔。

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