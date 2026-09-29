中国科学家发起的国际大科学计划步入实施阶段：π-HuB 计划研究框架含 13 项研究计划，先导项目取得进展

IT之家 9 月 29 日消息，据新华社今日报道，中国科学院院士贺福初表示，由中国科学家领衔发起的“人体蛋白质组导航国际大科学计划”（π-HuB 计划）已进入实施阶段。该计划已提出一套研究框架，正按程序审议，多个先导项目取得初步成果。

第 25 届国际人类蛋白质组组织大会于 9 月 27 日至 10 月 1 日在新加坡举行。贺福初在大会期间举行的“π-HuB 计划全球日”活动上介绍进展，来自不同国家和地区的 60 余名科研人员及相关机构代表参加。

贺福初介绍，正在审议的研究框架由 13 项相互关联的研究计划组成，涵盖技术与标准、蛋白质组图谱、导航理论与计算模型，以及医学和药物研发应用。

参与机构支持开展的先导研究，已在组织与细胞图谱绘制、大规模人群研究、蛋白质组导航概念验证及临床应用探索等方面取得初步进展。

国际工作组已着手推进共同标准和数据治理相关工作，位于广州的数据中心平台也在建设中。

中国科学技术部国际科技合作中心主任赵静在活动致辞中说，2026 年，“π-HuB 计划”正式获得中国政府立项及经费支持。中国将支持其完善治理结构，提升治理能力，推动汇聚国际优势资源、成果共享，增进人民健康。

中国驻新加坡大使馆教育公参韩骏致辞说，像“π-HuB 计划”这样的大科学计划可与人才培养相互促进，希望促进全球大学、科研机构建立更紧密的联合培养和学术交流机制。

国际人类蛋白质组组织主席乌韦 · 福尔克尔表示，“π-HuB 计划”着眼于长期科学目标，需要全球科研力量共同参与，该组织愿促进相关领域交流合作。

“π-HuB 计划”旨在通过绘制人体蛋白质组图谱、研究其动态变化及作用机制，探索人体发育、衰老和疾病发生发展规律，为疾病预防、诊断和治疗提供新的科学依据。IT之家注：蛋白质组指一个细胞或组织内表达的全部蛋白质。