海南商业航天发射场二期项目开展合练，具备每年超 60 次的综合发射能力

IT之家 9 月 29 日消息，据新华社今日报道，记者从海南国际商业航天发射有限公司获悉，海南商业航天发射场二期项目主体工程完工并启动合练，经过后续合练和测试，两个发射工位计划年内形成发射能力。

据悉，海南商业航天发射场二期项目于 2025 年 1 月 25 日正式启动建设，占地 1100 余亩，于今日正式具备合练能力。该项目建有两个通用型中型液体发射工位，可为长征十二号乙等 5 米直径以下两级构型火箭提供发射服务。

随着海南商业航天发射场二期项目、测控系统及回收系统的全面建成，海南商业航天发射场将具备每年超 60 次的综合发射能力，形成“发射-测控-回收”的能力闭环。

IT之家查询获悉，二期项目发射区主要建设三号、四号两个液体火箭发射工位及水塔等设施。双工位均借鉴二号发射工位进行统型设计，采用“三平”测发模式。技术区主要建设火箭总装测试厂房、卫星测试与加注合罩厂房等。

据介绍，相较于一期，二期项目工期更短、施工条件更复杂。基于一期建设经验，团队对二期项目设计方案和关键线路进行了多处优化：