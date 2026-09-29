苹果 iPhone 18 Pro 售价大涨，越来越多日本人开始考虑二手手机

IT之家 9 月 29 日消息，苹果本月初推出 iPhone 18 Pro 系列手机。新机带来可变光圈、灵动岛尺寸缩小等一系列升级，售价增长也引发热议。在日本市场，iPhone 18 Pro 与 5 年前同级机型相比，价格几乎翻了一番。

▲ IT之家 Apple Park 实拍：iPhone 18 Pro 系列真机

据共同社今天报道，苹果 iPhone 18 Pro 在日本直营渠道起售价 21.98 万日元（IT之家注：现汇率约合 9,385 元人民币），最大容量 2TB 的机型售价超过 40 万日元（现汇率约合 17,079 元人民币）。作为对比，2021 年发售的 iPhone 13 Pro 起售价为 12.28 万日元（现汇率约合 5,243 元人民币）。

发售日当天在东京购入 18 Pro 的一名 50 多岁男性公司高管表示，“我觉得今后不会降价了。就算贵也没办法。”；一名陪女儿来换购新机的 50 多岁母亲则表示自己没有买，“我的还是前几代的机型，已经用了 4 年多。”

据悉，iPhone 18 Pro 等新机提价与 DRAM 涨价潮密不可分。随着各大内存制造商将产能倾斜至 AI 数据中心，普通内存的价格持续上涨，进而导致手机、电脑等电子产品制造成本不断攀升。苹果以往会配合新机发布下调旧款的价格，但今年却实施了提价。

随着新机涨价，越来越多日本人开始考虑二手手机。据日本二手交易平台 Mercari（煤炉）介绍，每年从新机发布的秋季前后开始，二手 iPhone 的交易都会趋于活跃。2025 年 10 月，上一代机型的上架数量飙升至前一个月的 5 倍左右。

根据民调公司 MM 综研数据，2025 年度日本二手智能手机推算销量约为 360 万部，连续 7 年创历史新高。预计 2029 年度将达到 500 万部。

MM 综研所长横田英明指出，若根据各国销售价格和消费者平均收入推算，日本消费者的经济负担约为美国的 3 倍。他表示，“过去很多人会不假思索地购入新机。如今它正逐渐变成让人难以出手的商品。”横田还认为，不仅是二手市场，转而购买其他品牌产品的人也会变多。

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