OpenAI 推出 ChatGPT 资料空间、动态页面、协作式幻灯片等 AI 协同工具

IT之家 9 月 30 日消息，在北京时间 9 月 30 日凌晨 1 点举行的 OpenAI DevDay 2026 活动中，OpenAI 推出了多个 AI 协同工具。IT之家汇总如下：

ChatGPT 资料空间

ChatGPT 资料空间是一个与 AI 和团队一起完成工作的全新空间，支持将团队加入专属空间，让包括 ChatGPT 在内的所有成员都能结合共同目标和过往工作，在已有协作成果上继续推进。

用户可以让 ChatGPT 将对话转化为页面或幻灯片，它会先提问以明确需求，再在用户面前起草内容。用户可以亲自编辑、让 ChatGPT 再修改一轮，或邀请团队加入，全程无需将工作转移到其他工具。（Pro、Business 和 Enterprise 套餐用户可在 ChatGPT 桌面应用和网页版中使用，移动端即将推出）

动态页面

这是一种全新的文档类型，专为用户与智能体及团队成员共同完成工作而设计，适用于项目计划、报告、视觉概念等多种内容。（适用于 Pro、Business 和 Enterprise 套餐）

凡是能用 ChatGPT 完成的事，都可以在页面上完成：

与 ChatGPT 或 dots 协作，生成图表、交互式仪表板和图像，并用标题、项目符号和表格来组织内容。

邀请团队通过评论或直接编辑提出想法和反馈，再提及 dots 或 ChatGPT，让它修改内容或执行后续步骤。

设置页面从已连接的工具自动更新，例如随最新工作变化的待办事项清单，或根据已连接数据源的更新保持最新的产品团队跟踪表。

协作式幻灯片

这是一个全新的演示文稿编辑器，让团队与 ChatGPT 共同打造专业演示文稿。无论是准备财务评审还是客户演示，它都提供了呈现内容所需的工具，包括原生可编辑图表，以及文本、形状和图像。（适用于 Pro、Business 和 Enterprise 套餐）

用户可将对话转化为幻灯片，或从自己的模板开始，并在 ChatGPT 制作过程中向它提供反馈。

用户还可邀请多位团队成员同时直接编辑演示文稿、发表评论，或标注希望 ChatGPT 修改的地方。

准备就绪后，可以直接在 ChatGPT 中演示，也可以导出到 PowerPoint 或 Google Slides，保留原有格式并继续编辑。

创建团队，共享任务

在 ChatGPT 中将同事加入团队，即可与所有成员共享页面、演示文稿、电子表格等内容。

用户还可以创建团队任务，将每周项目进展汇报等重复性工作交给 ChatGPT。

描述需求，ChatGPT 就能使用已连接的工具收集信息并执行操作，既可以定时运行，也可以在出现变化时触发，例如收到新的电子邮件或 Slack 消息时。

团队成员可以共同更新指令，让任务随着工作重点的变化持续发挥作用。

（适用于 Business 和 Enterprise 套餐）

Slack 和 Microsoft Teams 中的 @ChatGPT

在频道、消息串或私信中提及 @ChatGPT，即可将讨论转化为项目简报、排查缺陷并准备修复方案供审核，或每天早上发布客户动态。

它可以使用管理员已连接的工具，也可以在用户的授权范围内使用工具。即使没有个人 ChatGPT 许可，团队成员也能在同一对话中补充上下文并完善工作成果。

（适用于 Business 和 Enterprise 套餐）

会议插件

使用会议插件录制会议音频，并将会议纪要保存在 ChatGPT 资料空间中。用户可以将纪要设为私密，也可以与团队共享。

ChatGPT 可以结合团队此前合作的上下文，总结与用户最相关的要点、决策和后续步骤。

用户还可以让它协助处理行动事项。例如，在团队站会后，让 ChatGPT 根据已作出的决策、遇到的阻碍和发生的变化更新项目计划。

（已向 Pro 和 Business 用户开放测试版，即将向 Enterprise 用户开放）

可分享的个人资料页

可分享的个人资料页让用户能够展示自己的站点和插件，供他人发现和复用。个人资料页将这些作品汇集起来，方便用户集中分享。团队成员还可以发现共享的技能，技能共享仅限于工作空间内。

（即将向 ChatGPT Enterprise、Edu 和医疗保健版推出，已适用于其他所有 ChatGPT 套餐）