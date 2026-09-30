小米米家智能晾衣机 3 Max 预售：首创柔烘除菌专区，首发国补价 2699 元

IT之家 9 月 30 日消息，米家智能晾衣机 3 Max 今日开启预售，首发国补价 2698.75 元。

该机是米家首款柔烘除菌晾衣机，首创米家半封闭式柔烘专区，衣物平铺在晾晒网上后，启动干衣或除菌功能时晾杆组件自动上升贴近风口，形成半封闭柔烘专区，通过热风循环锁温实现更快干衣与更健康除菌，适合湿衣临时急穿、宝宝衣物频繁换洗、内衣速干抑味场景。

柔烘专区支持标准烘、智能烘、柔护风三种模式，其中标准烘可实现均匀热风包裹快速干衣，智能烘可通过湿度感应自动调节风温，柔护风则以自然风干衣呵护娇贵衣物，三种模式均需通过米家 APP 调控。

该机干衣效率相比自然晾干提升约 5 倍，可快速烘透衣物，减少阴干久晾产生的异味，避免衣物潮气过重。它配备 770mm 超长出风口，支持 1250W 稳定热风快速干衣，送风均匀柔和，热风有劲也不伤面料；同时提供 10W 节能自然风，轻柔吹衣不易变形，可在阴雨天气快速驱散潮气、减少异味。

健康防护方面，这款晾衣机采用双效除菌抗菌方案：晾晒网本身含有抗菌成分，抗菌率达到 99%，可长效抑制细菌滋生；启动除菌功能后，出风口释放高浓度等离子，可进一步除菌除味，实现 24 小时全天候健康防护，该产品已经通过中家院母婴家电评价权威检测认证。

晾晒布局方面，该机提供 5 大分区晾晒，总长度达到 2.4 米，包含拓展晾晒区、柔烘专区、常用衣物晾晒区、枕头晾晒区、双被杆晾晒区，可同时晾晒 80 件大衣或 2 床厚被褥，满足大家庭批量晾晒需求。它还设置了平置晾晒平台，可减少弯腰取衣频次，挂晾更加方便。整机额定承重达到 45 千克，满载也可稳稳升降。

照明方面，该机底部配备 42 英寸超大灯板，可轻松照亮整个阳台，支持 2700K~5700K 色温多级调节、亮度无级调节，能满足不同用光需求；光源采用高显色设计，显色指数 Ra95，符合 RG0 无蓝光危害标准，无可视频闪，视觉舒适度更高。它还支持智能人感照明，搭载 24GHz 毫米波感应技术，实现人来灯亮、离开延时熄灭，夜间晾衣无需摸黑。

外观设计方面，该机整机收起厚度仅 9cm，采用一体化纯平造型，搭配隐藏式滑动出风口，开合之间兼具科技感与美学设计，可融入阳台整体风格，提供白色简雅、极地灰轻奢两种配色可选，适配不同家装风格。它支持明装和嵌入式留槽安装，可适配水泥顶、石膏顶、木质顶、集成吊顶、蜂窝大板等多种吊顶环境。

智能体验方面，该机支持小米澎湃智联，已接入小米智能生态，可实现多设备智能联动，比如洗衣机完成洗涤后晾衣杆可自动下降。用户可通过米家 APP 自定义升降时间，预设“白天自动下降晾晒、日落后自动升起防潮”的自动化场景，也可自定义预设晾晒高度，其最大升降高度约 1.3 米，可适配不同户型层高与身高。它还支持小爱同学语音控制，操作便捷。

安全与品质方面，该机搭载高性能低噪直流电机，历经 6000 次 45 千克满负荷耐久测试，升级 2.0mm 钢丝绳，升降平稳轻音，夜间使用不扰眠；提供多重升降保护，包括过载监测超重停机、下降遇阻即停、二级限位防碰撞，保障使用安全。整机铝合金用料相比旧款增加约 3 千克，采用 6 系原生厚实铝材，搭配 6×19 股 304 钢丝绳，强韧耐用不易变形。

IT之家附详细参数如下：

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