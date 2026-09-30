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首页 > 智能时代>人工智能

苹果扩展 iOS 27 快捷指令操作：“使用模型”可联网调用 AI 获取最新信息

2026/9/30 6:43:08 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 30 日消息，苹果公司昨日（9 月 29 日）更新支持文档，为 iOS 27、iPadOS 27、macOS 27 等系统上的“快捷指令”（Shortcuts）应用，改进和新增 35+ 项操作。

本次更新最大的亮点聚焦“使用模型”（Use Model）指令，可以调用增强版 Apple 智能模型，甚至可以通过网络获取快捷指令中任何内容的最新信息。

IT之家援引博文介绍，附上相关改进和新增的操作如下：

一、新增自动化

  • 通知（“当我收到来自‘新闻’的通知时”）

  • 键盘（“当我的键盘连接时”，适用于 iOS 和 iPadOS）

  • 截屏（“当截屏存储时”，适用于 iOS、iPadOS 和 macOS）

二、新增操作

2.1、信息

  • “发送 Tapback”

  • “标记为已读”

  • “删除信息”

  • “删除对话”

  • “打开收件箱”

  • “在‘信息’App 中搜索”

2.2、提醒事项

  • “编辑列表”

  • “创建群组”

  • “删除群组”

  • “创建分区”

  • “删除分区”

2.3、VPN

  • “获取当前 VPN”

  • “查找 VPN”

2.4、快捷指令存储

  • “获取已存储内容”

  • “存储内容”

  • “删除已存储内容”

  • “将项目添加到列表”

2.5、通用

“获取选中的文本”

2.6、照片

  • “将照片设为个人收藏”

  • “隐藏照片”

  • “自动增强照片”

  • “查找相簿”

  • “删除相簿”

  • “打开照片”

三、改进操作

  • “使用模型”支持增强版 Apple 智能模型 *。

  • “使用模型”现在可以通过网络获取最新信息 *。

  • “如果”现在支持“否则如果”，可用于构建复杂逻辑。

  • “创建备忘录”和“在备忘录中追加文本”现在支持 Markdown。

  • “在备忘录中追加文本”现在可以在备忘录的特定分区中追加或前置文本。

  • “发送信息”现在支持向群聊发送信息。

  • “查找信息”现在可以按发送者筛选。

  • “获取屏幕上的内容”现在会返回结构更清晰的屏幕内容信息。

  • “从图像中提取文本”现在可以从图像中提取表格或列表。

  • “扫描二维码或条形码”现在可以直接处理文件（适用于 iOS、iPadOS 和 macOS）。

  • “设置音量”现在可以设置闹钟、计时器和系统声音的音量（适用于 iOS 和 iPadOS）。

  • “获取网络详细信息”现在支持以太网接口。

  • “位置”现在可以引用用户的家庭和工作地点（适用于 iOS、iPadOS 和 visionOS）。

  • “获取行程时间”新增“避开收费站”和“避开高速公路”选项（适用于 iOS、iPadOS 和 visionOS）。

四、快捷指令编辑器

  • 使用自然语言描述创建快捷指令（适用于 iOS、iPadOS 和 macOS）*。

  • 自动化功能现在已直接集成到快捷指令中，包括共享的快捷指令。

  • 自动化功能现在可以在设备之间同步。

  • 现有快捷指令现在会在快捷指令编辑器中自动通过 Apple 智能功能生成摘要 *。

上述文章中出现的“*”符号，代表现阶段 Apple Intelligence 部分功能并不在所有国家和地区上线，且在 iOS 27 等系统中 Siri AI 依然处于 Beta 状态。

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关键词：苹果Apple快捷指令iOS 27

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