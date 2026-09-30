苹果扩展 iOS 27 快捷指令操作：“使用模型”可联网调用 AI 获取最新信息

IT之家 9 月 30 日消息，苹果公司昨日（9 月 29 日）更新支持文档，为 iOS 27、iPadOS 27、macOS 27 等系统上的“快捷指令”（Shortcuts）应用，改进和新增 35+ 项操作。

本次更新最大的亮点聚焦“使用模型”（Use Model）指令，可以调用增强版 Apple 智能模型，甚至可以通过网络获取快捷指令中任何内容的最新信息。

IT之家援引博文介绍，附上相关改进和新增的操作如下：

一、新增自动化

通知（“当我收到来自‘新闻’的通知时”）

键盘（“当我的键盘连接时”，适用于 iOS 和 iPadOS）

截屏（“当截屏存储时”，适用于 iOS、iPadOS 和 macOS）

二、新增操作

2.1、信息

“发送 Tapback”

“标记为已读”

“删除信息”

“删除对话”

“打开收件箱”

“在‘信息’App 中搜索”

2.2、提醒事项

“编辑列表”

“创建群组”

“删除群组”

“创建分区”

“删除分区”

2.3、VPN

“获取当前 VPN”

“查找 VPN”

2.4、快捷指令存储

“获取已存储内容”

“存储内容”

“删除已存储内容”

“将项目添加到列表”

2.5、通用

“获取选中的文本”

2.6、照片

“将照片设为个人收藏”

“隐藏照片”

“自动增强照片”

“查找相簿”

“删除相簿”

“打开照片”

三、改进操作

“使用模型”支持增强版 Apple 智能模型 *。

“使用模型”现在可以通过网络获取最新信息 *。

“如果”现在支持“否则如果”，可用于构建复杂逻辑。

“创建备忘录”和“在备忘录中追加文本”现在支持 Markdown。

“在备忘录中追加文本”现在可以在备忘录的特定分区中追加或前置文本。

“发送信息”现在支持向群聊发送信息。

“查找信息”现在可以按发送者筛选。

“获取屏幕上的内容”现在会返回结构更清晰的屏幕内容信息。

“从图像中提取文本”现在可以从图像中提取表格或列表。

“扫描二维码或条形码”现在可以直接处理文件（适用于 iOS、iPadOS 和 macOS）。

“设置音量”现在可以设置闹钟、计时器和系统声音的音量（适用于 iOS 和 iPadOS）。

“获取网络详细信息”现在支持以太网接口。

“位置”现在可以引用用户的家庭和工作地点（适用于 iOS、iPadOS 和 visionOS）。

“获取行程时间”新增“避开收费站”和“避开高速公路”选项（适用于 iOS、iPadOS 和 visionOS）。

四、快捷指令编辑器

使用自然语言描述创建快捷指令（适用于 iOS、iPadOS 和 macOS）*。

自动化功能现在已直接集成到快捷指令中，包括共享的快捷指令。

自动化功能现在可以在设备之间同步。

现有快捷指令现在会在快捷指令编辑器中自动通过 Apple 智能功能生成摘要 *。

上述文章中出现的“*”符号，代表现阶段 Apple Intelligence 部分功能并不在所有国家和地区上线，且在 iOS 27 等系统中 Siri AI 依然处于 Beta 状态。