苹果 iOS 27 整合数字健康指南：6 步法帮家长科学管理孩子使用 iPhone 18 Pro 等

IT之家 9 月 30 日消息，苹果公司今天（9 月 30 日）发布博文，联合美国儿科学会发布《构建健康习惯：家庭指南》，在 iOS 27 系统内置家长控制工具中融入权威儿科建议。

苹果在官方博文中表示，希望通过“家庭媒体计划”，帮助家庭成员共同探讨并培养健康的数字习惯，从而在屏幕时间与睡眠、运动、课业以及亲友相处时间之间取得平衡。

在操作框架上，该《指南》提出 6 个步骤：

随着孩子的成长延续对话， 并提供调整家庭计划的长期指导。

管理通信内容。 家长可以决定孩子能与谁沟通，同时所有 18 岁以下用户的通信安全功能都会默认开启，以帮助防止孩子观看或分享敏感内容。

安排设备使用时间 。借助“时间额度”和“日程”功能，平衡上网、睡眠、课业、体育活动，以及与亲友共度的时间。

调整网站和 app 安全设置 ，包括“购买前询问”和“请求浏览”，以便家长和孩子共同审核新的 app 和网站。

创建儿童账户 ，以启用基于年龄的保护措施，并让家长能通过家长控制功能来管理孩子的数字体验。

开始讨论屏幕时间话题 ，并给父母一些提示，帮助他们正确进行沟通，设定合理的期望，让孩子感觉自己是制定计划的参与者。

在年龄分层方面，美国儿科学会额外提供按年龄段细化的屏幕时间建议，覆盖婴儿、幼儿、学龄儿童及青少年。家长可依据孩子发育阶段，选择匹配的媒体使用策略与限制强度。

推送方面，新功能随 iOS 27、iPadOS 27、macOS 27 等系统更新推送，需全家人的设备均升级至对应版本方可启用完整功能，让孩子科学合理使用 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPad Pro、MacBook Air、MacBook Pro 等产品。

IT之家援引博文介绍，附上 Apple 负责健康与健身业务的副总裁 Sumbul Desai 医学博士内容如下：

每个家庭都会按各自的方式使用科技产品。

因此，我们希望将美国儿科学会的可靠指南融入我们产品中内置的工具。两者结合，旨在适应每个家庭和每个孩子的不同成长阶段，为家长提供实用的出发点，以便他们选择最适合自己家庭的监管方式。

我们希望这份指南能推动更轻松的亲子对话，为家庭提供所需资源，将这份指南付诸实践，并随着孩子的成长调整方法，帮助他们培养能够融入日常生活的健康数字习惯。