特斯拉 FSD（监督版）获克罗地亚批准，欧洲落地国家增至八个

IT之家 9 月 30 日消息，位于布鲁塞尔的欧盟监管机构迟迟没有就特斯拉 FSD（监督版）举行统一的欧盟投票，而又一个成员国已经按照本国的规则正式准许这项技术落地。

IT之家注意到，最新的许可来自亚得里亚海沿岸。特斯拉在 X 平台上的欧洲、中东和非洲（EMEA）官方账号公布了这一进展，确认 FSD（监督版）已经在克罗地亚获批，很快就会开始推送上线。

克罗地亚成为第八个准许 FSD（监督版）投入使用的欧洲国家。再拿下一国，特斯拉的辅助驾驶技术就将在尚未讨论任何欧盟全域落地提案之前，已经获得欧盟三分之一成员国的独立使用许可。这也是继捷克与斯洛文尼亚之后，本月第三个地区性审批。

依托今年春季早些时候由荷兰车辆管理局（RDW）搭建的监管豁免框架，特斯拉正在把 FSD（监督版）带给中欧、北欧那些已经等候该功能多年的车主。

随着克罗地亚加入，目前共有八个欧洲国家正式许可 FSD（监督版）在本国道路使用：

荷兰

立陶宛

爱沙尼亚

丹麦

比利时

斯洛文尼亚

捷克

克罗地亚

特斯拉正积极与爱尔兰监管部门沟通，争取让爱尔兰进入获批名单，这座翡翠岛国有望成为第九个获批国家。意大利也已经和特斯拉就 FSD（监督版）审批展开深度磋商。至于欧盟范围内的统一许可，布鲁塞尔方面已经把欧盟全域落地的投票时间从 10 月 6 日向后推迟，最早也要到 12 月才会举行。

各个国家的本地化推进节奏远快于欧盟中央层面的时间表。无论最终投票何时开启，特斯拉想要在投票中取得成功，至少需要获得 15 个国家的合格多数支持。值得注意的是，部分成员国也试图阻挠有监督版完全自动驾驶的落地进程。瑞典已经敦促欧盟否决该功能，理由是它认为这项功能存在会助长超速的问题；法国也提出了类似的顾虑。

随着克罗地亚加入，FSD（监督版）的全球已启用市场总数达到 16 个（其中一半都位于欧洲）。