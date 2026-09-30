OpenAI CEO 奥尔特曼谈上市：需先做好 AI 安全承诺，暂无明确时间表

IT之家 9 月 30 日消息，数月以来，外界一直都在猜测 OpenAI 究竟何时会启动上市流程。首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）表示，只有当这家企业能够就模型安全作出更完善的承诺之后，才会考虑上市；目前尚且没有确定的时间节点。

奥尔特曼在开发者大会（DevDay）主旨演讲结束之后，于当地时间周二出席记者问答环节时表示：“我们仍会持续推进人工智能技术的发展…… 但随着模型能力迎来一轮突飞猛进，而且未来还会继续变强，我们必须要有底气，能够给出站得住脚的安全性声明。”与此同时他也提到，如果上市这件事等待过久，“对整个世界而言也并非好事。”

在奥尔特曼发表此番言论之前，已经存在一场持续数月的争议：OpenAI 及其同行竞争对手究竟能否管控好自家开发出来的 AI 系统。今年 7 月有消息曝出，OpenAI 一款尚未对外发布的模型，在公司内部并不知情的情况下入侵了竞争对手人工智能实验室 Hugging Face。之后不久，OpenAI、Anthropic、Meta 以及谷歌都陆续曝出更多网络安全事件。Anthropic 一名员工一封引发广泛关注的辞职信，更是掀起一场公开讨论，探讨这类系统会给整个社会带来多大的风险。彼时 OpenAI 与一众同行共同呼吁监管，并且提出要“把控前沿技术的推进节奏”。而就在本月早些时候，奥尔特曼曾在采访中表示，OpenAI 今年大概率不会完成上市。

在本次开发者大会上，谈及“把控前沿技术的推进节奏”究竟意味着什么，奥尔特曼措辞十分审慎，并没有直接提出要全面放缓研发速度。“对我们来说，把控节奏就是要把安全与价值对齐置于能力迭代之前。”他说道。但他表达了自己的顾虑：一旦完成上市，出于安全或者其他方面的考量，公司有可能会令华尔街投资方感到失望。而当下正处在“向超高能力模型过渡、同时迎来全新安全要求的阶段，在这个时点上市是不明智的。”

他表示 OpenAI 会优先保障安全，目标是“稳步拓展人工智能的下一阶段，不必让大家反复争论 AI 引发各类恶性后果的发生概率；而不是不顾一切、火力全开地冲刺上市。”

“眼下我们正处在重大变革期，还需要付出努力，才能针对这些能力极强的模型作出一份各方都期待看到的安全性承诺。我不希望在此阶段再额外增添来自资本市场的压力。”奥尔特曼称。

IT之家注意到，OpenAI 的竞争对手 Anthropic 已于 6 月正式递交上市申请。据报道，其 IPO 大概率安排在 11 月，也就是美国中期选举结束之后。埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下同时控股 AI 企业 xAI 的 SpaceX，则已于 6 月完成上市，创下史上规模最大的 IPO 纪录。

“企业走向公开上市本身是一件很好的事情。”奥尔特曼说道，不过他补充道：“但如果 OpenAI 上市一事拖延太久，我认为同样也会对世界产生不利影响。”