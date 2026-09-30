研扬推出无风扇 "Panther Lake" 迷你主机，内置 Frore AirJet 超声波振膜主动散热

IT之家 9 月 30 日消息，研扬 (AAEON) 昨日宣布推出基于第 3 代英特尔酷睿 Ultra 处理器 "Panther Lake" 的 UP Xtreme PTL Edge Air 迷你主机。

该型号并未搭载传统的风扇，而是采用了 Frore Systems 的 AirJet 超声波振膜主动散热。这使得其比有风扇的 UP Xtreme PTL Edge 薄 35%、轻 43%，代价是功耗增加 6%、工作温度范围缩窄至 -10~+45℃。

厚度仅有 35.8mm 的 UP Xtreme PTL Edge Air 非常适合空间受限的应用场景，例如超薄自助服务终端、低净空 AMR 机箱、紧凑型移动医疗单元。此外其无风扇震动，运行噪声＜21dB(A)。

UP Xtreme PTL Edge Air 可选英特尔酷睿 Ultra X7 358H / Ultra 7 356 / Ultra 5 325 处理器，提供 2 个 M.2 2280 PCIe NVMe SSD 盘位、无线网卡位、2 个 USB-C 40Gbps、2 个 2.5GbE RJ-45、2 个 COM、一组 40-Pin GPIO 等接口。